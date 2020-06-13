Президент Литвы почувствовал, что игра требует новых правил

Литовская Фемида открыла глаза

Литовская Фемида делает неожиданные шаги. Из тюрьмы освободили антифашиста Алексея Грейчуса, арестованного в марте 2020 года по подозрению в «измене родине и работе на российскую разведку». Не исключено, что прокуроры Клайпеды планировали связать Грейчуса с «главным русским шпионом» журналистом-международником Альгирдасом Палецкисом, арестованным осенью 2018 года. Однако что-то пошло не так.

Политзаключённый Альгирдас Палецкис. Фото: yandex.kz

10 июня принято решение не числить больше историка Валерия Иванова работавшим против Литовского государства в «законспирированной ячейке» Палецкиса. Самого Альгирдаса ещё продолжают обвинять «в шпионаже в составе организованной группы вместе с сотрудником разведки РФ и другими гражданами России и в сборе информации за денежное или иное вознаграждение», но и в его деле произошли существенные сдвиги в лучшую сторону.

Литовский историк Валерий Иванов. Фото: youtube.com

Под предлогом возможной утечки данных о госсекретах Литвы обвинение настаивало на проведении судебных слушаний по делу видного литовского антифашиста в закрытом режиме. Уголовное дело специально засекретили. И вдруг судьи неожиданно приняли решение о проведении открытого процесса. Палецкис не сомневается – в открытом суде обвинение не сможет обосновать свои «гипотезы», ибо и сейчас не в состоянии ответить на простые вопросы. Например, какую информацию собирал обвиняемый, где, кому и каким образом передавал? «У прокуратуры нет аргументов, поэтому ей остаётся только внушать обществу: раз содержали в тюрьме полтора года – значит, виновен. Есть и второй мотив – пытались сломить волю, заставить признаться».

В тюрьме арестанту была уготована незавидная судьба. С октября 2018 года он без предъявления обвинения сидел в полуподвальной одиночке. Официальные представители Генпрокуратуры неизменно подчёркивали : «Если Палецкис не оказался бы изолированным, он мог нанести непоправимый урон государству». Ухудшающееся здоровье, частичную потерю зрения и веса охранники во внимание не брали. Антифашисты разных стран неоднократно пикетировали посольства Литвы, направляли петиции официальному Вильнюсу, в ОБСЕ, ООН, в другие международные организации, но безрезультатно.

А весной 2020 года вдруг появилось «письмо 50». Полсотни членов клуба подписантов Акта независимости Литвы от 11 марта 1990 года обратились к генпрокурору с просьбой смягчить условия содержания узника совести. Симпатизирующих Палецкису среди авторов обращения мы вряд ли найдём. Вот как, например, мотивировала своё решение консерватор Нийоле Ожелите, в прошлом актриса советского театра и кино: «Не люблю Альгирдаса, но не хочу, чтобы Литва в Европейском суде по правам человека, куда Палецкис непременно обратится, в очередной раз проиграла». И суд неожиданно прислушался к авторам письма – заменил тюрьму на домашний арест под интенсивным надзором и залог в 50 тысяч евро.

Пикет в защиту Палецкиса у посольства Литвы в Латвии. Фото: lv.sputnuknews.ru

Никакие аргументы сторонников жёстких мер о возможном сговоре подозреваемого с другими участниками процесса и о давлении на свидетелей не сработали. Не прислушались судьи и к категорическим протестам прокуроров.

Складывается устойчивое впечатление, что нашумевшее дело о «группе российских шпионов во главе с Альгирдасом Палецкисом» разваливается. Никто из фигурантов этого дела не покушался на безопасность Литвы, никто из них не имел доступа к государственным секретам. Палецкис лишь писал книгу о событиях 13 января 1991 года. «В рамках необходимого брал интервью у участников событий, которые живут в том числе и в России. Также общался с российскими политиками, журналистами, политологами на конференциях и семинарах, в том числе в Крыму. Я – за народную дипломатию, особенно когда на официальном уровне диалог [между Литвой и Россией] заглох [по вине Литвы]. Выступал по российскому телевидению за добрососедские отношения. Вот и весь, собственно, криминал».

Прокуроры, разумеется, не верят «шпионам». За 10 лет пребывания у власти Даля Грибаускайте сформировала такую систему, при которой русофобия стала государственной идеологией, а шпиономания – главным механизмом консолидации общества. Литовские спецслужбы при молчаливом одобрении президента вели охоту на всех, чьё мнение отлично от тезисов «генеральной линии». Палецкису, например, мстят за слова о том, что в скорбный для литовцев день 13 января 1991 года «свои стреляли в своих». Отрицание «советской агрессии» в Литве уголовно наказуемо. Управляемые по телефону карманные суды приговорили Альгирдаса за инакомыслие к штрафу, лишили государственных наград, выставили изменником родины.

Противопоставив официальной версии факты и свидетельские показания, социалист Палецкис поставил под сомнение правомочность и законность расследования «военной агрессии России против независимой Литвы», как трактует события 1991 года официальный Вильнюс. А Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против литовских судей Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса, которые, нарушив принципы международного права, незаконно вынесли приговор фигурантам «дела 13 января» по обвинению в преступлениях против человечности и военных правонарушениях.

«Они грубо проигнорировали один из принципов уголовного судопроизводства, согласно которому все сомнения трактуются в пользу обвиняемых. Также приговор фигурантам дела был вынесен вопреки принципу международного права – недопустимости придания уголовному закону обратной силы», – заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Литовские судьи поступили противозаконно, они совершили правовой подлог, подыскивая основания для вынесения приговора. И сегодня Вильнюс спускает на тормозах дело о «разветвлённой шпионской сети» Палецкиса.

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: ru.delfi.lt

В таком повороте событий заинтересован президент Гитанас Науседа. «Без его согласия письмо подписантов Акта независимости в защиту Палецкиса не появилось бы. И суд не сделал бы ни одного шага в пользу Альгирдаса Палецкиса», – убеждён историк Валерий Иванов. При Грибаускайте Литва проиграла в Европейском суде по правам человека все резонансные дела. Проиграла по секретной тюрьме ЦРУ; проиграла дело «президент Паксас против Литвы». Репутация литовского правосудия испорчена. «Науседе очередной провал ни к чему. Он не сторонник ни на чём не основанных спекуляций, живёт в реальном мире, осознавая зависимость своего государства от мировых держав. Наверное, он почувствовал, что игра требует новых правил и первым решил сделать сильный ход», – считает Валерий Иванов.

Итак, президент Литвы дёрнул за верёвочку – литовская Фемида открыла глаза. Что дальше?