Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" ...
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный...
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" доп...
Главная / В мире

Президент Литвы почувствовал, что игра требует новых правил

13 июня 2020, 01:00  •  17 • В мире
Литовская Фемида открыла глаза
Литовская Фемида делает неожиданные шаги. Из тюрьмы освободили антифашиста Алексея Грейчуса, арестованного в марте 2020 года по подозрению в «измене родине и работе на российскую разведку». Не исключено, что прокуроры Клайпеды планировали связать Грейчуса с «главным русским шпионом» журналистом-международником Альгирдасом Палецкисом, арестованным осенью 2018 года. Однако что-то пошло не так.
Политзаключённый Альгирдас Палецкис. Фото: yandex.kz
10 июня принято решение не числить больше историка Валерия Иванова работавшим против Литовского государства в «законспирированной ячейке» Палецкиса. Самого Альгирдаса ещё продолжают обвинять «в шпионаже в составе организованной группы вместе с сотрудником разведки РФ и другими гражданами России и в сборе информации за денежное или иное вознаграждение», но и в его деле произошли существенные сдвиги в лучшую сторону.
Литовский историк Валерий Иванов. Фото: youtube.com
Под предлогом возможной утечки данных о госсекретах Литвы обвинение настаивало на проведении судебных слушаний по делу видного литовского антифашиста в закрытом режиме. Уголовное дело специально засекретили. И вдруг судьи неожиданно приняли решение о проведении открытого процесса. Палецкис не сомневается – в открытом суде обвинение не сможет обосновать свои «гипотезы», ибо и сейчас не в состоянии ответить на простые вопросы. Например, какую информацию собирал обвиняемый, где, кому и каким образом передавал? «У прокуратуры нет аргументов, поэтому ей остаётся только внушать обществу: раз содержали в тюрьме полтора года – значит, виновен. Есть и второй мотив – пытались сломить волю, заставить признаться».
В тюрьме арестанту была уготована незавидная судьба. С октября 2018 года он без предъявления обвинения сидел в полуподвальной одиночке. Официальные представители Генпрокуратуры неизменно подчёркивали: «Если Палецкис не оказался бы изолированным, он мог нанести непоправимый урон государству». Ухудшающееся здоровье, частичную потерю зрения и веса охранники во внимание не брали. Антифашисты разных стран неоднократно пикетировали посольства Литвы, направляли петиции официальному Вильнюсу, в ОБСЕ, ООН, в другие международные организации, но безрезультатно.
А весной 2020 года вдруг появилось «письмо 50». Полсотни членов клуба подписантов Акта независимости Литвы от 11 марта 1990 года обратились к генпрокурору с просьбой смягчить условия содержания узника совести. Симпатизирующих Палецкису среди авторов обращения мы вряд ли найдём. Вот как, например, мотивировала своё решение консерватор Нийоле Ожелите, в прошлом актриса советского театра и кино: «Не люблю Альгирдаса, но не хочу, чтобы Литва в Европейском суде по правам человека, куда Палецкис непременно обратится, в очередной раз проиграла». И суд неожиданно прислушался к авторам письма – заменил тюрьму на домашний арест под интенсивным надзором и залог в 50 тысяч евро.
Пикет в защиту Палецкиса у посольства Литвы в Латвии. Фото: lv.sputnuknews.ru
Никакие аргументы сторонников жёстких мер о возможном сговоре подозреваемого с другими участниками процесса и о давлении на свидетелей не сработали. Не прислушались судьи и к категорическим протестам прокуроров.
Складывается устойчивое впечатление, что нашумевшее дело о «группе российских шпионов во главе с Альгирдасом Палецкисом» разваливается. Никто из фигурантов этого дела не покушался на безопасность Литвы, никто из них не имел доступа к государственным секретам. Палецкис лишь писал книгу о событиях 13 января 1991 года. «В рамках необходимого брал интервью у участников событий, которые живут в том числе и в России. Также общался с российскими политиками, журналистами, политологами на конференциях и семинарах, в том числе в Крыму. Я – за народную дипломатию, особенно когда на официальном уровне диалог [между Литвой и Россией] заглох [по вине Литвы]. Выступал по российскому телевидению за добрососедские отношения. Вот и весь, собственно, криминал».
Прокуроры, разумеется, не верят «шпионам». За 10 лет пребывания у власти Даля Грибаускайте сформировала такую систему, при которой русофобия стала государственной идеологией, а шпиономания – главным механизмом консолидации общества. Литовские спецслужбы при молчаливом одобрении президента вели охоту на всех, чьё мнение отлично от тезисов «генеральной линии». Палецкису, например, мстят за слова о том, что в скорбный для литовцев день 13 января 1991 года «свои стреляли в своих». Отрицание «советской агрессии» в Литве уголовно наказуемо. Управляемые по телефону карманные суды приговорили Альгирдаса за инакомыслие к штрафу, лишили государственных наград, выставили изменником родины.
Противопоставив официальной версии факты и свидетельские показания, социалист Палецкис поставил под сомнение правомочность и законность расследования «военной агрессии России против независимой Литвы», как трактует события 1991 года официальный Вильнюс. А Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против литовских судей Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса, которые, нарушив принципы международного права, незаконно вынесли приговор фигурантам «дела 13 января» по обвинению в преступлениях против человечности и военных правонарушениях.
«Они грубо проигнорировали один из принципов уголовного судопроизводства, согласно которому все сомнения трактуются в пользу обвиняемых. Также приговор фигурантам дела был вынесен вопреки принципу международного права – недопустимости придания уголовному закону обратной силы», – заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Литовские судьи поступили противозаконно, они совершили правовой подлог, подыскивая основания для вынесения приговора. И сегодня Вильнюс спускает на тормозах дело о «разветвлённой шпионской сети» Палецкиса.
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: ru.delfi.lt
В таком повороте событий заинтересован президент Гитанас Науседа. «Без его согласия письмо подписантов Акта независимости в защиту Палецкиса не появилось бы. И суд не сделал бы ни одного шага в пользу Альгирдаса Палецкиса», – убеждён историк Валерий Иванов. При Грибаускайте Литва проиграла в Европейском суде по правам человека все резонансные дела. Проиграла по секретной тюрьме ЦРУ; проиграла дело «президент Паксас против Литвы». Репутация литовского правосудия испорчена. «Науседе очередной провал ни к чему. Он не сторонник ни на чём не основанных спекуляций, живёт в реальном мире, осознавая зависимость своего государства от мировых держав. Наверное, он почувствовал, что игра требует новых правил и первым решил сделать сильный ход», – считает Валерий Иванов.
Итак, президент Литвы дёрнул за верёвочку – литовская Фемида открыла глаза. Что дальше?
Заглавное фото: Здание Генпрокуратуры Литвы, в народе "чёрный ящик", lithuaniatribune.com
Анатолий ИВАНОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
11 июня 2020, 23:00
"Отлично Калинка-малинка сработала": Позорное поражение патруля США в Сирии подверглось насмешкам
12 июня 2020, 01:55
Монументальные протесты: чем может обернуться кампания по сносу памятников конфедератам в США
11 июня 2020, 19:00
Иностранцы повеселились, представив, как за Скрипалями в Новую Зеландию метнутся "русские шпионы"
11 июня 2020, 17:00
"Делать такое заявление было неправильно": США уличили ВОЗ в серьёзной ошибке с COVID-19
12 июня 2020, 16:00
"Риск высок": Со спадом COVID-19 ВОЗ вспомнила о старой "страшилке"
11 июня 2020, 17:00
Минута незаконного "вторжения": Эстония обвинила Россию в нарушении
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 июня 2020, 21:32
Мировая элита планомерно идёт к своей цели. 2020 год в историческом контексте
12 июня 2020, 23:00
"Не везёт": Позор американских военных в состязании с русскими сняли на вид...
12 июня 2020, 21:00
Украинский забыл? Экс-депутат Верховной рады подловил Порошенко на лицемерии
12 июня 2020, 21:00
Предвыборные методы Лукашенко: провокации, обыски, проверки (Руслан Осташко)
12 июня 2020, 22:25
Зеленский решил вернуть «вопрос Крыма» в международную повестку
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2020, 13:25
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы"
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
06 июня 2020, 19:55
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
12 июня 2020, 02:00
"Русские эти? Да они никто!" США боятся ввязываться в войну, но гадят в Сирии - Тимошенко
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской армии
07 июня 2020, 01:00
Бунтовщики поставили на колени первого мирового лидера. Но не в США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.