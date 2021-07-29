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Президент Литвы отверг возможность переговоров с Минском

29 июля 2021, 12:10  •  38 • В мире
«Пришла пора пересмотреть принципы литовской внешней политики и отказаться от них»
Ситуация с наплывом нелегальных мигрантов в Литве продолжает оставаться настолько критической, что некоторые литовские политики выступили с предложением возобновить диалог с соседней Белоруссией, чтобы призвать её помочь решить миграционный кризис – Вильнюс не в состоянии справиться с проблемой, а Евросоюз не спешит помогать.
Однако президент Литвы Гитанас Науседа тут же приструнил «пробелорусских» политиков, назвав подобные предложения недопустимыми.
Науседу всерьёз встревожили идеи начать переговоры с Александром Лукашенко. Настолько, что он решил провести встречу глав фракций Сейма Литвы для того, чтобы «согласовать принципы внешней политики» и не допустить их изменений.
«По всей видимости, ещё на этой неделе я приглашаю в Президентский дворец руководителей всех парламентских партий договориться о тех принципах внешней политики, которые Литва исповедовала 30 лет, и которых будет придерживаться и впредь. То, что происходит в последнее время, напоминает некоторую, я бы сказал, самодеятельную корректировку внешнеполитического курса, что совершенно неприемлемо. С диктатором мы не станем говорить так, как он, возможно, рассчитывает, а внешнеполитические принципы останутся неизменными»,
– заявил Гитанас Науседа.
Он уверен – Литва ещё не исчерпала все свои резервы для того, чтобы попытаться справиться с кризисом, такие резервы всё ещё есть и в МВД и в Службе охраны государственной границы. И только после исчерпания всех этих резервов в стране может быть объявлено чрезвычайное положение.
А уж если говорить о помощи, то её можно просить только у «западных партнёров», а не у соседней Белоруссии.
Так Науседа пообещал, что обратится к Вашингтону и к Анкаре, но только «после подготовительной работы», к которой будут подключены дипломатические каналы.
Однако литовский политолог Лауринас Йонавичюс уверен – пришла пора Вильнюсу пересмотреть принципы своей внешней политики и отказаться от них, ведь именно эти принципы разрушили добрые отношения практически со всеми соседями Литвы.
Между тем в Брюсселе 27 июля ещё раз напомнили – Евросоюз не собирается выделять какие-либо средства на строительство забора на белорусско-литовской границе.
«Комиссия поддерживает управление границами в Литве как в оперативном, так и в финансовом плане. И мы готовы развернуть дальнейшую помощь по мере необходимости, и на самом деле мы ведём переговоры с Литвой о такой дальнейшей поддержке, однако мы не финансируем заборы»,
– рассказал журналистам официальный представитель ЕС по внутренним делам Адальберт Янц.
Европа присылает палатки, посуду, кровати и постельные принадлежности, а ещё Эстония прислала десять, а Финляндия – двоих пограничников, которые, несомненно, усилят литовскую границу. Да из Эстонии прибыла ещё и колючая проволока – своей хватило только на пять километров.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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