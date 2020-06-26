Президент Литвы отказался от встречи с президентами Латвии и Эстонии

Гитанас Науседа обижен на «балтийских сестёр», не желающих воевать против БелАЭС

В четверг, 25 июня, в Эстонии, в Курессааре, должна была состояться традиционная трёхсторонняя встреча глав стран Балтии, однако президент Литвы Гитанас Науседа в последнюю минуту отказался ехать на встречу. Встреча была посвящена больной для Вильнюса вообще и для Гитанаса Науседы в частности, теме – торговле электроэнергией с третьими странами. Пресс-служба президента Эстонии сообщила, что Науседа «отложил свой визит по причине внутриполитического характера».

Встреча в Курессааре прошла в двустороннем формате. В ходе встречи президенты обсудили проблемы строительства железнодорожной скоростной магистрали Rail Baltic, ситуацию с эпидемией коронавируса в странах Балтии и вопросы региональной безопасности. И главную тему – торговлю электроэнергией с третьими странами, под этим подразумевается покупка электроэнергии у России и Белоруссии, с чем никак не могут согласиться в Вильнюсе.

Пресс-секретарь президента Литвы Антанас Бубнялис не скрывает, что Гитанас Науседа отказался от традиционной ежегодной встречи с главами стран Балтии именно «из-за отсутствия компромисса по вопросу закупок электроэнергии, которая будет производиться на Белорусской атомной электростанции».

«До встречи лидеров стран Балтии министры энергетики и экономики не смогли достичь трёхсторонних договорённостей по методике торговли электроэнергии с третьими странами»,

– пояснил Бубнялис журналистам.

По мнению президента Литвы, вначале следует достичь каких-то конкретных результатов в переговорах между министрами энергетики, и только потом проводить встречи на высшем уровне.

Эксперт лондонского аналитического центра Emerging Europe Эндрю Вробель уверен, что Вильнюс воюет с БелАЭС не по экономическим или каким-то другим причинам, эта война – следствие «обиды на Евросоюз», который недостаточно сделал для того, чтобы Литва стала энергонезависимой.

«Беларусь уже давно не является частью СССР, а Островецкая АЭС не является Чернобылем. Спустя десятилетия, прошедшие со времени катастрофы АЭС на Украине, атомная энергетика шагнула вперёд в плане разработок более безопасных атомных реакторов. Так, реактор ВВЭР-1200, который будет использоваться на БелАЭС, работает на АЭС в Финляндии, Турции, Бангладеш, Египте и Китае. Однако эти аргументы не впечатляют Литву, возглавившую войну против строительства и запуска БелАЭС»,

– считает Вробель.

Он отмечает, что Вильнюс не может смириться с тем, что БелАЭС займёт место Игналинской АЭС и станет основным источником электроснабжения для региона. По мнению Литвы, это не справедливо, ведь если бы много лет назад в Вильнюсе не послушались указаний из Брюсселя и не остановили свою АЭС, то сегодня Игналинская АЭС продавала бы электроэнергию всему региону.

«Призывы Литвы к Латвии и Эстонии однозначно отказаться от закупок белорусской электроэнергии также потерпели неудачу. И неудивительно, учитывая, что энергомост NordBalt, стоимостью 580 млн евро, в начале июня в очередной раз вышел из строя, а это привело к скачку цен во всех странах Балтии»,

– констатирует эксперт британского центра.