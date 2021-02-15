|
Президент Литвы объяснил нежелание закупать у Белоруссии электроэнергию
15 февраля 2021, 23:45 • 94 • Политика
Политик раскритиковал уровень безопасности на станции
Литва отказалась от закупок электроэнергии с Белорусской АЭС из-за несоблюдений требований безопасности на предприятии. Так президент Республики Гитанас Науседа объяснил, почему Вильнюс не намерен сотрудничать с Минском в этой сфере.
"К сожалению, культура эксплуатации Белорусской АЭС ниже всякого уровня",
– заявил лидер Литвы. По его словам, требования по реализации рекомендаций стресс-тестов игнорируются, а процесс искусственно ускоряют в ущерб безопасности.
Именно поэтому говорить не только о закупке электроэнергии с БелАЭС, но и вообще о каких-либо контрактах "просто неприлично". Слова президента в интервью телеканалу TV3 приводит РИА "Новости".
Ранее Гитанас Науседа озвучил планы действий в Белоруссии после отставки Александра Лукашенко.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
94
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 февраля 2021, 02:25
|
14 февраля 2021, 00:05
|
14 февраля 2021, 19:20
|
14 февраля 2021, 03:45
|
11 февраля 2021, 00:35
|
11 февраля 2021, 21:40
|
09 февраля 2021, 19:15