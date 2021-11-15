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Президент Литвы обнаружил маршрут мигрантов к границе Польши через Москву

15 ноября 2021, 18:20  •  99 • Политика
Гитанас Науседа. Фото: M. Popow via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Вильнюс обвинил российские власти в создании кризиса с нелегалами на восточном фланге ЕС
Западные политики продолжают обвинять Россию в создании миграционного кризиса на польско-белорусской границе.  С очередным подобным заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа. По словам лидера балтийской республики беженцы из ближневосточных стран едут в Минск якобы через Москву.
"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых, … мигранты приезжают через Москву", – цитирует Радио Sputnik Науседу.
В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который считает президента РФ Владимира Путина частью сложившегося на польско-белорусской границе кризиса, предложил наложить санкции в отношении аэропорта Минска и "компаний, предоставляющих наземные услуги для самолетов".
Напомним, Путин в воскресном интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1" подчеркнул, что Москва никоим образом не причастна к ситуации, воцарившейся сейчас на границе Белоруссии с Польшей. По его словам, ни одна отечественная авиакомпания не переправляет мигрантов, их переброской и уже давно занимаются те, кто уже находится в Европе.

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