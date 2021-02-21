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Президент Литвы обеспокоен судьбами Беларуси, Молдовы и Грузии

21 февраля 2021, 02:50  •  20 • В мире
«Литва после начала протестов в Беларуси начала играть важную роль в политике ЕС», – уверен Гитанас Науседа
Литва продолжает пытаться принимать участие во всех событиях за пределами своих границ, куда только может дотянуться, чувствуя себя наследниками Великого княжества Литовского «от моря до моря».
В Вильнюсе оперативно прореагировали на очередной политический кризис в Грузии, где противостояние между правящей партией и оппозиционными силами вышло на новый уровень, отправив в Тбилиси главу парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса. Задача перед Павиленисом стоит непростая – выступить посредником и примирить обе стороны. Напомним, то же самое пытались сделать (и не один раз!) послы США и ЕС в Тбилиси – у них не получилось. Однако у депутата литовского Сейма обязательно получится. За Грузию отныне можно не переживать.
Но ведь и в Молдавии происходит противостояние нового президента Майи Санду и неподвластного ей парламента. На помощь обязательно придёт Литва – президент Литвы Гитанас Науседа провёл встречу с президентом Молдавии Майей Санду в режиме видеоконференции, выразив свою поддержку Молдове в её стремлении в Европу.
Президент призвал главу Молдовы взять на себя «активную ведущую роль в укреплении отношений с ЕС на предстоящем саммите "Восточного партнёрства"», и «одобрил повестку демократических реформ, инициированных президентом, особенно в области правосудия», сообщает пресс-служба президента Литвы.
А также посоветовал укреплять отношения и развивать сотрудничество с другими странами «Восточного партнёрства», «особенно с ассоциированными партнёрами, и тем самым формировать общее видение и представлять его в структурах Евросоюза».
Гитанас Науседа также сообщил, что планирует весной посетить всех подписавших соглашение об ассоциации с ЕС восточных партнёров – Украину, Грузию и Молдову.
А в интервью немецкому изданию Deutsche Welle Гитанас Науседа напомнил, что «Литва после начала протестов в Беларуси начала играть важную роль в политике ЕС, она одной из первых предложила ввести санкции против Александра Лукашенко и ряда белорусских чиновников, заявила о готовности предоставить убежище белорусам».
Сегодня Науседу очень беспокоит «нарушение прав гражданского общества в Белоруссии», единственным выходом из сегодняшней ситуации он видит предоставление безвизового режима с ЕС гражданам Беларуси. Также президент Литвы переживает, сохранит ли соседняя страна свою независимость, рассказал он в интервью DW.
Соб. корр. ФСК
На фото. Президент Литвы Гитанас Науседа

Фонд Стратегической Культуры

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