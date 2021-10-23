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Президент Литвы обещает «всеми возможными средствами оборонять каждый сантиметр цивилизации Запада»

23 октября 2021, 17:15  •  14 • В мире
Президент Польши Анджей Дуда, находясь в Литве с двухдневным визитом, призвал к усилению присутствия НАТО на восточном фланге НАТО и консолидированному ответу альянса на угрозы со стороны России и Белоруссии.
Таковыми Дуда считает российско-белорусские учения "Запад - 2021". Дуда подчеркнул: "Польско-литовская уния, т.е. сотрудничество Польши и Литвы, других прибалтийских стран, и в целом, государств нашего региона – это то, чего наши противники, особенно те, на востоке, больше всего опасаются".
Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, пообещал "всеми возможными средствами оборонять каждый сантиметр цивилизации Запада" от российско-белорусской угрозы.
Дуда при этом призвал литовских поляков быть лояльными литовскому государству. Это резко контрастирует с его призывами к белорусским полякам бороться против белорусского государства. Польский президент попросту поделил поляков на тех, кому рекомендовано соблюдать законы страны проживания, и тех, кому рекомендовано их нарушать.
Литовские поляки – ассимилированное польское меньшинство на территории бывшего СССР численностью 250 тыс. человек. Они неохотно переходят на литовский язык и предпочитают в качестве второго языка общения русский. Вильнюс предпринимал неоднократные попытки подавить национальное самосознание поляков, переиначивая их фамилии в паспортах на литовский лад и ограничивая возможности для изучения польского языка в школах.
Варшава делает вид, будто нарушения культурных прав поляков в Литве нет, зато придумывает такие нарушения в Белоруссии. Хотя в Белоруссии польское меньшинство может пользоваться всеми предусмотренными законом возможностями для сохранения родной культуры, Варшава провоцирует столкновения польского меньшинства с властями, чтобы иметь повод для вмешательства и интернационализации «белорусского вопроса».
С этой целью Варшава пытается перевести деятельность польских организаций в Белоруссии из культурного русла в политическое. Те, кто отказывается, лишаются финансирования, а их членам не выдают Карту поляка – документ, предусматривающий льготы для зарубежных поляков на территории Польши.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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