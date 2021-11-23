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Президент Литвы добился от Меркель объяснений по договору с Лукашенко

23 ноября 2021, 14:15  •  135 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Frederic Kern via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Вильнюс настаивает, чтобы впредь все переговоры с Минском велись в присутствии его представителей
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не заключала с никаких договоренностей с главой Белоруссии Александром Лукашенко, в том числе не соглашалась принять 2 тысячи мигрантов. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
На прошлой неделе Меркель дважды общалась с Лукашенко по телефону. После этого в Минске сообщили, что предложили разделить ответственность за мигрантов: 2 тысячи человек, уже добравшихся до границы с Польшей, примут в Евросоюзе, а еще пять тысяч беженцев, находящихся в Белоруссии, отправят на родину. При этом в Минске подчеркнули, что уже выполняют свою часть соглашения.
В связи с этим Науседа потребовал от Меркель объяснений:
"Я хотел абсолютно точно знать, о чем говорилось (в беседах Меркель и Лукашенко – прим.ред.), что было решено или наоборот отвергнуто",
– пояснил Науседа. Разъяснениями канцлера ФРГ он остался доволен. По его словам, распределение ответственности по мигрантам в расчете 2:5 – это миф. Меркель только пыталась найти пути разрешения гуманитарного кризиса на границе.
Но на будущее Науседа рекомендовал не вести никаких двусторонних контактов с Лукашенко, "чтобы не было подозрений". Диалог должен идти на уровне ЕС, а в числе переговорщиков непременно должны быть представители Вильнюса. Это гарантирует, что "красные линии" – такие как признание Лукашенко избранным президентом РБ – не будут нарушены. 
Что касается миграционного кризиса, то у Вильнюса на сей счет есть четкий ответ: проблема будет решена, если запретить полеты в Минск, а уже прибывших нелегалов депортировать на родину. Оценивать положение людей, которые живут под открытым небом у границы, несмотря на снег и мороз, Науседа не стал:
"Я не метеоролог и не буду оценивать, как температура меняет поведение мигрантов", – приводит "Делфи" слова президента Литвы.   
Ранее Науседа уверял журналистов, что беседу Меркель с Лукашенко, вообще, нельзя считать переговорами. При этом в Польше настаивают, что вести диалог по поводу миграционного кризиса на польско-белорусской границе нужно исключительно с Москвой.

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