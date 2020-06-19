Президент Литвы: «БелАЭС – это наша общая ошибка»

«Проверим страны Балтии на настоящую дружбу»

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в четверг, 18 июня, со своим первым годовым отчётом о ситуации в стране, о внутренней и внешней политике Литвы.

Главными целями Литвы президент назвал «возвращение в Европу, откуда нас силой вырвали» и укрепление безопасности страны.

Много внимания Науседа уделил в своём отчёте внешней политике Литвы, особо подчеркнув дружбу с Польшей и со странами Балтии.

«Отношения с Польшей вернулись на стратегический уровень тесного сотрудничества. У стран Балтии теперь есть прекрасная возможность проверить, ограничивается ли крепкая дружба праздничными декларациями и может ли она выдержать вес экономической и финансовой солидарности»,

– намекнул президент на отказ Латвии и Эстонии подписать Соглашение по блокировке покупки электроэнергии, произведённой на БелАЭС.

Отдельно президент упомянул отношения с Белоруссией, подчеркнув, что в интересах Литвы способствовать укреплению суверенитета соседней страны.

Ну а что касается главной причины раздора между Вильнюсом и Минском – БелАЭС – то глава государства признал, что строительство этой станции является главной ошибкой Литвы.

«Давайте признаем: Белорусская АЭС является нашей ошибкой, длящейся 12 лет. Сбрасывание ответственности на участников финиша этой эстафеты не поможет команде»,

– отметил Гитанас Науседа.

Однако сегодня не имеет смысла обвинять тех политиков, которые 12 лет назад ничего не предприняли и допустили строительство АЭС, лучше объединить все силы и обратиться к международному сообществу за помощью.

«Ведь очевидно, что этот атомный монстр представляет угрозу не только белорусским соседям, но и всему региону. Однако меморандумы нашего местного значения и письма друг другу в этом не помогут. Давайте сплотим силы, и вместе будем говорить с главами зарубежных государств, международными организациями, призовём их на помощь»,

– не видит другого выхода президент.

Что касается отношений с Россией, то в этих отношениях, считает Науседа, непреодолимые препятствия только выросли, потому что Литва не согласна с той версией истории, которая «продвигается в России». У Литвы, как оказалось, существует своя версия исторических событий прошлого века и эта версия является «правильной» и неоспоримой.

Подверг критике президент и запаздывающую помощь со стороны Евросоюза.

«Обновлённый бюджет Евросоюза и Фонд восстановления ЕС могли бы существенно изменить лицо Литвы, если европейские средства будут направлены на инвестиции. Сегодня мы запаздываем с мерами, которые бы помогли остановить падение экономики. 8 или 10% предусмотренной суммы, которую сегодня получил литовский бизнес, это не то, чего так ожидали»,

– констатировал глава государства.

Первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис уже раскритиковал годовой отчёт президента, заявив, что в нём слишком мало внимания было уделено проблеме БелАЭС.

«Больше всего ждал, ведь это основная проблема Литвы и жизненно важная проблема, то есть угроза самому нашему существованию. Маловато об этом говорилось. Я думаю, что мы можем сделать больше, и делать это нужно сегодня»,

– заявил журналистам Ландсбергис после выступления Науседы.