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Президент Литвы: «БелАЭС – это наша общая ошибка»

19 июня 2020, 04:00  •  23 • В мире
«Проверим страны Балтии на настоящую дружбу»
Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в четверг, 18 июня, со своим первым годовым отчётом о ситуации в стране, о внутренней и внешней политике Литвы.
Главными целями Литвы президент назвал «возвращение в Европу, откуда нас силой вырвали» и укрепление безопасности страны.
Много внимания Науседа уделил в своём отчёте внешней политике Литвы, особо подчеркнув дружбу с Польшей и со странами Балтии.
«Отношения с Польшей вернулись на стратегический уровень тесного сотрудничества. У стран Балтии теперь есть прекрасная возможность проверить, ограничивается ли крепкая дружба праздничными декларациями и может ли она выдержать вес экономической и финансовой солидарности»,
– намекнул президент на отказ Латвии и Эстонии подписать Соглашение по блокировке покупки электроэнергии, произведённой на БелАЭС.
Отдельно президент упомянул отношения с Белоруссией, подчеркнув, что в интересах Литвы способствовать укреплению суверенитета соседней страны.
Ну а что касается главной причины раздора между Вильнюсом и Минском – БелАЭС – то глава государства признал, что строительство этой станции является главной ошибкой Литвы.
«Давайте признаем: Белорусская АЭС является нашей ошибкой, длящейся 12 лет. Сбрасывание ответственности на участников финиша этой эстафеты не поможет команде»,
– отметил Гитанас Науседа.
Однако сегодня не имеет смысла обвинять тех политиков, которые 12 лет назад ничего не предприняли и допустили строительство АЭС, лучше объединить все силы и обратиться к международному сообществу за помощью.
«Ведь очевидно, что этот атомный монстр представляет угрозу не только белорусским соседям, но и всему региону. Однако меморандумы нашего местного значения и письма друг другу в этом не помогут. Давайте сплотим силы, и вместе будем говорить с главами зарубежных государств, международными организациями, призовём их на помощь»,
– не видит другого выхода президент.
Что касается отношений с Россией, то в этих отношениях, считает Науседа, непреодолимые препятствия только выросли, потому что Литва не согласна с той версией истории, которая «продвигается в России». У Литвы, как оказалось, существует своя версия исторических событий прошлого века и эта версия является «правильной» и неоспоримой.
Подверг критике президент и запаздывающую помощь со стороны Евросоюза.
«Обновлённый бюджет Евросоюза и Фонд восстановления ЕС могли бы существенно изменить лицо Литвы, если европейские средства будут направлены на инвестиции. Сегодня мы запаздываем с мерами, которые бы помогли остановить падение экономики. 8 или 10% предусмотренной суммы, которую сегодня получил литовский бизнес, это не то, чего так ожидали»,
– констатировал глава государства.
Первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис уже раскритиковал годовой отчёт президента, заявив, что в нём слишком мало внимания было уделено проблеме БелАЭС.
«Больше всего ждал, ведь это основная проблема Литвы и жизненно важная проблема, то есть угроза самому нашему существованию. Маловато об этом говорилось. Я думаю, что мы можем сделать больше, и делать это нужно сегодня»,
– заявил журналистам Ландсбергис после выступления Науседы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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