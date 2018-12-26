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Президент лично дал команду на запуск «Авангарда»
26 декабря 2018, 16:24 • 91 • В России
В Национальном центре управления обороной перед большим экраном сидели Владимир Путин, министр обороны Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. На экране шла прямая трансляция запуска новейшей стратегической ракетной системы «Авангард».
Президент дает команду на запуск. Все смотрят на экран, где заснеженное поле на полигоне в Оренбургской области. Ракетная шахта. Тишина. Внезапно из нее появляется облако пламени. И морозный воздух разрезает ракета. На ней установлен гиперзвуковой крылатый боевой блок. После вертикального взлета, часть ракеты отделяется и боевой блок начинает горизонтальное планирование. Все это время он маневрирует. И уже через несколько мгновений точно поражает учебную цель на Камчатке.
- Хочу обратиться ко всем, кто создавал это новое оружие, к инжинерам, конструкторам, рабочим. И поздравить их с успешным испытанием, - взял слово Путин. - Эта система неуязвима для существующей и перспективной противоракетной обороны противника. Я знаю, как была организована работа. Это большой успех и большая победа. Это замечательный, отличный подарок стране к Новому году. Прошу передать всем благодарность и спасибо за службу.
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