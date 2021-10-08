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Президент Латвии возмущён – работодатели требуют знание русского языка

08 октября 2021, 02:45  •  18 • В мире
Латышский язык, несмотря на все усилия его сохранить, вырождается
Всё чаще в объявлениях о вакансиях в Латвии указывается обязательное условие – знание русского языка, несмотря на то, что русскому языку, как и русскоязычному образованию в стране объявлена настоящая война. Вот и президент Латвии Эгил Левитс гневно прокомментировал подобные требования работодателей, назвав их дискриминацией латышей в собственной стране. Ведь, по его мнению, латышский язык является не только государственным языком, но ещё и основным элементом идентичности Латвии и нации страны.
«Не может быть так, что от человека, который ищет работу, требуется знание русского языка там, где это не нужно. Это дискриминация латышей на собственной земле, это недопустимо. Мы должны осознавать, что государственный язык, который для нас является латышским языком, является основным элементом идентичности нашего государства и нашей нации. Латыши являются латышами, поскольку у них есть латышский язык. Это не означает, что мы должны изолировать себя от мира, но у нас должно быть сильное внутреннее ядро ​​и идентичность»,
– уверен президент.
При этом он заметил, что латышский язык, несмотря на все усилия, которые прикладывает государство к его сохранению, «вырождается и загрязняется». Особенно быстро это происходит в последние годы, после того, как основные массы населения страны освоили интернет и теперь всё чаще и чаще латыши вместо латышских слов употребляют английские.
«Стоит только заглянуть в интернет – там и заголовки, и содержимое полны ошибок. В латышском языке заметны и англицизмы. Говорим на латышском – не "cool", а "stilīgi"»,
– напомнил Левитс.
Латвия начала процесс дерусификации сразу же после выхода из СССР в начале девяностых годов прошлого века. Но и спустя 30 лет в стране почти 40% русскоязычного населения. Латвия является страной с самой большой долей русскоязычного населения в странах Балтии. Однако использование русского языка в государственной сфере категорически не допускается.
И если в 1991 году в стране было 219 русских школ, то за годы «независимости» их количество сократилось на 57% и осталось 94. В небольших городах русских школ не осталось совсем, тем не менее, количество учеников в русских школах растёт с каждым годом, а в латышских падает. И как бы ни гневался президент, но на работу в Латвии берут в первую очередь тех, кто знает русский язык.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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