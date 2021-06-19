Президент Латвии продолжает войну с русским языком

Эгилс Левитс уверен: русский язык следует исключить из жизни граждан Латвии

Президент Латвии Эгилс Левитс накануне ухода парламентариев на летние каникулы выступил в Сейме с докладом, в котором подвёл итоги политического полугодия.

Большое внимание в своём докладе президент уделил вопросу защиты государственного языка, напомнив, что власти обязаны гарантировать не только существование латышского языка, но и его развитие. Однако в реальности с этим большие проблемы. И, конечно же, виноват во всём, по убеждению Левитса, русский язык.

Президент рассказал, что недавно ему пришлось просить Кабинет министров «отложить утверждение основных принципов употребления государственного языка, потому что государственный язык рассматривался как один из элементов многоязычия». Это означает, объяснил Левитс, что даже в правительстве нет «достаточного понимания особой, конституционной роли государственного языка в Латвии».

Кроме того, как оказалось, в Латвии сложно найти работу тем, кто не владеет русским языком или владеет им плохо, и этот факт возмущает президента, он уверен: всё это – последствия «советской оккупации», с которыми необходимо бороться сообща.

«Этому советскому наследию необходимо положить конец, иначе вернувшиеся из-за границы наши соотечественники и молодые люди, не выучившие русский язык, будут вытеснены с рынка труда. Знание русского языка в Латвии может потребоваться только в том случае, если рабочие обязанности связаны с соответствующими зарубежными странами»,

– цитирует выступление президента в Сейме интернет-издание Press.lv.

Он настаивает на том, что русский язык следует исключить из жизни граждан Латвии (40% этой страны являются русскоязычными), тем более что этот язык дискриминирует латышей на рынке труда, и если уж кто-то не желает разговаривать на латышском языке, пусть говорит на английском, который является «языком глобального общения». В крайнем случае – на любом другом языке Евросоюза.

«Знание языков означает доступ к определённому информационному пространству. Поскольку мы находимся в ЕС, наши люди должны в первую очередь иметь доступ к европейскому пространству идей, дискуссий и знаний»,

– убеждал Левитс.

Ну а чтобы ещё больше защитить латышский язык от русского, правительство будет каждый год отчитываться перед парламентом о «состоянии государственного языка».

В Москве прокомментировали желание латышского президента избавиться от русского языка.

«Хочется ответить господину Левитсу, что это не советское наследие, а эсесовское настоящее. Демократия, к которой Латвия так стремилась»,

– ответила Левитсу официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

И напомнила – положение русского языка в Латвии необходимо срочно исправлять, «о чём говорится в Заключении по Латвии Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, в Резолюции Комитета министров Совета Европы о реализации Латвией Рамочной конвенции СЕ о защите национальных меньшинств, в Докладе комиссара по правам человека Совета Европы Дуни Миятович». Все эти международные организации признали – русский язык в Латвии подвергается дискриминации, однако «жизнь требует признать реальность, и русский язык в стране должен иметь положенный ему правовой статус», уверена Захарова.