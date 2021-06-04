Президент, который уже победил. Лучшие ответы Владимира Путина на вопросы иностранных журналистов

На пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин сказал главное о путях развития страны и превзошёл самого себя в остроумии, отвечая на вопросы ведущего сессии и представителей иностранной прессы.

Главное о развитии страны многократно повторили все информационные агентства и все СМИ России и мира: уже практически удалось выйти на докризисные (то есть доковидные) показатели экономики, а для того, чтобы обеспечить рост, нужна разумная государственная бюджетная политика. Так как смысл экономического роста – рост доходов населения, президент объявил о продлении программы льготной ипотеки еще на год, о специальных мерах по повышению рождаемости (для семей, в которых первенцы родились в 2018 и последующих годах) и о ряде других мер.

Однако речь президента была не единственным содержанием пленарного заседания. Не менее, а, возможно и более были важны его ответы на вопросы иностранных журналистов – ведь тут Путин в очередной раз реализовал возможности обозначить «красные линии» российской внешней политики и заодно описал понимание политики Запада по отношению к России.

Что такое суверенитет

В очередной раз подтверждено: Владимир Путин – один из самых парадоксальных политиков. Конечно, он может себе позволить парадоксы – так как абсолютно уверен в себе, в своей миссии и в России. Эта уверенность позволяет ему одновременно демонстрировать традиционное, консервативное русское миролюбие и в то же время жесткость в ответах на вопросы о внешней политике и давлении со стороны «наших западных партнеров».

Вот как это выглядело сегодня на пленарном заседании:

У нас нет никаких разногласий с США, это они хотят сдерживать наше развитие, говорят об этом открыто. Они хотят влиять на экономические и политические процессы в нашей стране, опираясь на те силы, которые они считают "своими".

То есть никаких оснований для вражды между великими державами нет, говорит президент России и более того, Россия вражды не хочет. Но вторая великая держава настойчиво пытается вмешаться в наши дела – и тут как раз пролегает красная линия, поскольку этого мы больше не собираемся никому позволять. Прошли те времена, когда Россию можно было «жизни учить».

Однако учить жизни пытаются, причем даже не только правительства запада, но и транснациональные корпорации. Вот Путина спрашивают, как он отнесется к тому, что его сайт могут заблокировать на глобальных платформах:

«ПЛЕВАТЬ Я ХОТЕЛ НА ТО, ЧТО МЕНЯ КТО ТО ЗАБЛОКИРУЕТ. Мне важнее доверие российского народа».

Сколько сказано слов о том, что одна из главных целей Путина – укрепление суверенитета российского государства. Сколько определений давалось понятию этого суверенитета. А все очень просто, говорит иностранным гостям Владимир Путин. речь идет о самой простой и очевидной вещи: о том, что мнение русских людей, граждан России важнее для правителя страны, чем любое западное мнение. Речь также идет о том, что у русского правителя должно быть чувство собственного достоинства, достаточное, чтобы относиться к западным попыткам заставить его замолчать с презрением.

Эта позиция кажется настолько естественной, мы так привыкли к Путину, который ведет себя именно так, что странно вспомнить о других временах – о президенте, который был критически зависим от мнения Запада, о министре иностранных дел по прозвищу «мистер Да». А помнить необходимо, хотя бы потому, что на Западе со страшной силой желают возвращения к недавним временам российского унижения. Хотя бы для того, чтобы понимать: то, что нам кажется сегодня совершенно естественным – на самом деле результат огромной работы по выстраиванию российской внешней и внутренней политики. огромной работы и огромного мужества.

"Не скажу" президента Путина

Владимир Путин вообще сегодня был, что называется, в ударе: говоря языком социальных сетей, создавал все новые и новые «мемы». Выдавал «на гора» фразы, которые будут повторять недели, месяцы, а может быть и годы спустя. Вот еще пара особенно сильных его высказываний: «демократическая резиновая пуля», которой выбивают глаз демонстранту (не в России – Россию лишь обвиняют в подавлении протестов); «НАТО в опасности» при ответе на вопрос о том, сотрудничали ли спецслужбы России и Белоруссии при аресте Протасевича (на самом деле такого сотрудничества спецслужб не было, но как же его на западе боятся!)

Самый поразительный, с определенной точки зрения, ответ был одновременно и самым простым. Президента спросили: а спустили бы на землю самолет, который летел бы, допустим, из Лондона в Тайланд, если бы стало известно, что на борту разыскиваемый преступник? Путин лукаво улыбнулся и произнес: «не скажу».

Это было прекрасное «не скажу», потому что его нельзя было услышать иначе, чем: «мы поступим так, как посчитаем нужным». Потому что мы руководствуемся своими мнениями и интересами. А не мнениями тех, кто, несмотря на наше моролюбие, все время лезет в наши дела.

Наблюдатели сегодня были в восторге: президент в хорошем настроении, президент не лезет за словом в карман, президент демонстрирует остроумие.

Тут можно высказать предположение о причинах хорошего настроения путина – с помощью еще одного яркого спикера сегодняшнего дня. Как знать, может быть, президент разделяет позицию «блогера» Олега Дерипаски (именно так выразился ведущий пленарного заседаний, задавая Путину очередной вопрос) Дерипаска как раз сегодня тоже блеснул, сказав, что

«В России, я считаю, хорошие времена уже настали», потому что «президент, надо отдать ему должное, победил» и иностранные инвестиции уже в конце лета пойдут в Россию, а дальше не за горами и полная победа над бедностью».

Как было бы хорошо, если бы эти слова олигарха, металлурга и блогера (этот титул теперь с ним надолго) оказались бы не пожеланием, а предельно точным описанием реальности.