Президент Косова объяснила причины высылки двух русских дипломатов

Два русских дипломата объявлены персонами нон грата в Косове. Президент непризнанной республики Вьоса Османи объяснила причины высылки сотрудников Отделения связи России в Приштине.

На своей странице в Facebook Вьоса Османи сообщила о запросе вице-премьеру, который был отправлен ей на этой неделе.

"Объявить персонами нон грата двух должностных лиц Отделения связи Российской Федерации в Косове", - было сказано в запросе. Президент Косова посчитала, что деятельность русских дипломатов "повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок" республики.

По словам Османи, министерство иностранных дел самопровозглашённого образования 22 октября решило объявить двух русских дипломатов персонами нон грата. Об этом уже сообщили правоохранительным органам и иным структурам.

Политик считает, что Россия пагубно влияет на Приштину, пытаясь разрушить её достижения, а также достижения США, ЕС и НАТО. Из-за этого власти Косова намерены продолжать тесно контактировать с союзниками из Соединённых Штатов и Европы. Османи убеждена: это позволит "предотвратить попытку сделать Косово и наш регион жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации".

Канцелярия посольства России в Приштине пока отказалась прокомментировать этот факт - объявление персонами нон грата двух русских дипломатов, сообщает ТАСС.