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Президент Киргизии возглавил "Бессмертный полк" с портретом деда-фронтовика

10 мая 2019, 00:24  •  68 • В мире
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие "Бессмертного полка". Он прошел в колонне с портретом своего деда-фронтовика.
Серди прочих городов, принимающих участие в акции, традиционно есть столица Киргизии Бишкек. Глава государства Жээнбеков возглавил шествие.
С собой президент взял портрет своего деда, Жээнбека Пирназарова. Он воевал на фронте. Кстати, в прошлом году глава Киргизии также принимал участие в "Бессмертном полку".
"Победа одна на всех!"
"Спасибо, товарищи киргизы! Вместе победим! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"
"Молодцы все!" - одобрили поступок президента в Рунете.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прошел в Бишкеке в колонне Бессмертного полка с портретом деда pic.twitter.com/oOLXTxARyW
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 мая 2019 г.
Спасибо, товарищи киргизы! Вместе победим! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
— Maksim Rotor (@MaksimLaoPDR) 9 мая 2019 г.
Победа одна на всех!!!!
— Маргарита (@animar2004) 9 мая 2019 г.
Помнят. Молодцы. С днём Победы киргизов.
— Transparent Rocket (@TransparentRoc1) 9 мая 2019 г.

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