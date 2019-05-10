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Президент Киргизии возглавил "Бессмертный полк" с портретом деда-фронтовика
10 мая 2019, 00:24 • 68 • В мире
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие "Бессмертного полка". Он прошел в колонне с портретом своего деда-фронтовика.
Серди прочих городов, принимающих участие в акции, традиционно есть столица Киргизии Бишкек. Глава государства Жээнбеков возглавил шествие.
С собой президент взял портрет своего деда, Жээнбека Пирназарова. Он воевал на фронте. Кстати, в прошлом году глава Киргизии также принимал участие в "Бессмертном полку".
"Победа одна на всех!"
"Спасибо, товарищи киргизы! Вместе победим! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"
"Молодцы все!" - одобрили поступок президента в Рунете.
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