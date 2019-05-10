Президент Киргизии возглавил "Бессмертный полк" с портретом деда-фронтовика

Серди прочих городов, принимающих участие в акции, традиционно есть столица Киргизии Бишкек. Глава государства Жээнбеков возглавил шествие.

С собой президент взял портрет своего деда, Жээнбека Пирназарова. Он воевал на фронте. Кстати, в прошлом году глава Киргизии также принимал участие в "Бессмертном полку".

"Победа одна на всех!"

"Спасибо, товарищи киргизы! Вместе победим! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

"Молодцы все!" - одобрили поступок президента в Рунете.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прошел в Бишкеке в колонне Бессмертного полка с портретом деда pic.twitter.com/oOLXTxARyW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 мая 2019 г.

Спасибо, товарищи киргизы! Вместе победим! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — Maksim Rotor (@MaksimLaoPDR) 9 мая 2019 г.

Победа одна на всех!!!! — Маргарита (@animar2004) 9 мая 2019 г.