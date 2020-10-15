Президент Киргизии ушел в отставку на фоне протестов

Сооронбай Жээнбеков. Фото: Kyrgyz President Press Service/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Глава страны обратился к народу

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил уйти со своего поста из-за ситуации, которая сложилась в стране после парламентских выборов.

Об этом говорится на сайте президента.

Жээнбеков отметил, что новое правительство, утвержденное накануне, не сняло напряженность в странею



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