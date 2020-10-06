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Президент Киргизии поднял белый флаг? Глава страны назначил переговоры со всеми партиями
06 октября 2020, 01:30 • 17 • Политика
На фоне протестов в Бишкеке президент Киргизии объявил о готовящейся встрече с лидерами всех партий, участвовавших в выборах в парламент страны.
Для урегулирования ситуации в Бишкеке президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретится с лидерами всех политических партий, участвовавших в выборах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Сейчас, 5 октября, в столице Киргизии проходят массовые акции протеста сторонников оппозиции из-за проигрыша на парламентских выборах. Протестующие даже пытались взять штурмом здание парламента страны, однако милиции удалось разогнать людей. Были применены свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.
Напомним, что в 2014 году президент Украины Виктор Янукович также пошёл на переговоры с участниками майдана. Однако протестующие всё равно нарушили все договорённости и свергли главу государства силовым путём.
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