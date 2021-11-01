|
Президент Киргизии пересел на частный самолет после отказа Великобритании в посадке
01 ноября 2021, 20:00 • 182 • Политика
В администрации заявили, что принимающая сторона уведомила о невозможности приземления "в последний момент"
Самолет президента Кыргызстана Садыра Жапарова отказались пускать на территорию Великобританию – Ту-154, которым пользуется действующий глава государства, не соответствует техтребованиям Евросоюза и Британии, в связи с чем борт уведомили о невозможности посадки. В итоге администрация президента решила пересадить лидера на частный самолет Embraer Lineage 1000, принадлежащий дубайской компании.
Как отмечает источник, президент республики пользуется самолетом, выпущенным в 1993 году. 15 лет назад глава РФ Владимир Путин подарил Ту-154 экс-лидеру Кыргызстана Курманбеку Бакиеву.
После уведомления Лондона о несоответствии судна техническим нормам президент прибыл в Великобританию уже на частном самолете. Известно, что на следующий день Жапаров выступит с речью на саммите по климатическим изменениям, который состоится в Глазго с участием лидеров десятков стран.
В администрации Жапарова позднее сообщили, что принимающая сторона уведомила о невозможности приземления Ту-154 "в последний момент". По этой причине, сообщает 24.kg, чиновники начали в спешке заниматься поиском решения проблемы. В аппарате заявили, что использование частного лайнера обходится гораздо выгоднее. Выбор кыргызской делегации пал на дубайский Embraer Lineage 1000 бизнес-класса.
Ранее сообщалось, что автокортеж Жапарова попал в ДТП – в момент инцидента президент Киргизии находился в одной из машин. Колонна столкнулась с автомобилем, который выехал на встречную полосу. В результате ДТП погиб один из сотрудников национальной безопасности.
Подпишитесь на нас
182
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 октября 2021, 00:15
|
27 октября 2021, 10:30
|
29 октября 2021, 21:25
|
31 октября 2021, 18:55
|
31 октября 2021, 18:55
|
28 октября 2021, 15:05
|
29 октября 2021, 02:10