Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Украины в НАТО и расширения альянса на восток в целом:

«Пока я являюсь президентом, я буду действовать против расширения НАТО...Я полагаю, что те, кто поддерживает расширение альянса за счёт Украины, выступает против интересов Хорватии. Мы – в НАТО, и завтра кто-то может отдать приказ отправить наших людей туда».

Миланович подчеркнул, что сразу же отзовёт хорватских солдат из состава многонациональных сил на восточном фланге НАТО, если начнётся масштабный конфликт между Украиной и Россией. Он отметил, что примет такое решение, исходя из динамики «американской внутренней политики». Видимо, Миланович имеет в виду противостояние демократов во главе с президентом Джо Байденом и республиканцев. Демократы, чтобы набрать электоральные очки для будущих выборов, спешат продемонстрировать военную мощь и дипломатическую силу США в отношениях с Москвой и пускаются на милитаристские провокации.

Миланович выступает не только против членства Украины в НАТО, но и отказывается считать смену власти в Киеве в 2014 году демократическим движением. Также он заявил, что при нём Хорватия не потратит ни одного евро на участие в польско-американском проекте "Троеморье" по замене российского природного газа в Европе на более дорогой сжиженный газ из США.