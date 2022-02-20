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Президент Хорватии Миланович: расширение НАТО противоречит нашим интересам

20 февраля 2022, 11:50  •  127 • В мире
Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Украины в НАТО и расширения альянса на восток в целом:
«Пока я являюсь президентом, я буду действовать против расширения НАТО...Я полагаю, что те, кто поддерживает расширение альянса за счёт Украины, выступает против интересов Хорватии. Мы – в НАТО, и завтра кто-то может отдать приказ отправить наших людей туда».
Миланович подчеркнул, что сразу же отзовёт хорватских солдат из состава многонациональных сил на восточном фланге НАТО, если начнётся масштабный конфликт между Украиной и Россией. Он отметил, что примет такое решение, исходя из динамики «американской внутренней политики». Видимо, Миланович имеет в виду противостояние демократов во главе с президентом Джо Байденом и республиканцев. Демократы, чтобы набрать электоральные очки для будущих выборов, спешат продемонстрировать военную мощь и дипломатическую силу США в отношениях с Москвой и пускаются на милитаристские провокации.
Миланович выступает не только против членства Украины в НАТО, но и отказывается считать смену власти в Киеве в 2014 году демократическим движением. Также он заявил, что при нём Хорватия не потратит ни одного евро на участие в польско-американском проекте "Троеморье" по замене российского природного газа в Европе на более дорогой сжиженный газ из США.
Соб. корр. ФСК
Фото: euractiv.com

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