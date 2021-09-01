Президент Казахстана сделал заявление о русском языке после угроз националистов в расправе

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press /www.globallookpress.com

Глава государства призвал всех к здравому смыслу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что действующий в стране закон запрещает препятствовать использованию русского языка. Он наделен в республике статусом официального, указал глава государства в ходе послания народу на открытии сессии парламента.

Токаев также отметил, что нет оснований для утверждений об ущемлении казахского языка – он является в соответствии с конституцией государственным. Русский же имеет статус официального. Если молодое поколение будет знать и остальные языки, включая последний, то никто от этого не окажется в убытке.

Президент напомнил о большой протяженности границы РФ и Казахстана. Более того, русский язык включен в один шести официальных ООН.

"Этот вопрос нужно рассматривать с точки зрения здравого смысла", – добавил Токаев.

Подобная дискриминация, указал президент, совершенно недопустима и вредит основным правам граждан, передает телеканал "360".

Президент коснулся языкового вопроса на фоне участившихся в Казахстане рейдов, когда местные националисты устраивали населению проверки на знание казахского. Подобные ролики распространились в YouTube. Летом правоохранительные органы Казахстана провели проверку, возбудив дело о разжигании национальной розни в отношении Куата Ахметова – автора скандальных видеозаписей. МВД РФ запретило ему въезд в Россию на пятидесятилетний срок. Фигурант уехал в Грузию.

На Ахметова уже жаловались жертвы его "языковых патрулей" – одна из жительниц Казахстана рассказала, что тот позвонил ей и стал угрожать Генпрокуратурой и обнародованием личных данных в Сети за использование русского языка.

Глава "Офицеров России" Сергей Липовой заявил, что испытывает жалость к "патриотам", которые пытаются угрожать кому-то расправой", заявив, что речь идет о спланированной провокации со стороны казахских националистов. Общественник призвал местные органы отреагировать на ситуацию, отметив, что подобная картина в отношении русскоязычных наблюдается по всему постсоветскому пространству.

Напомним, ранее лидеры незарегистрированной партии "Ел Тірегі" пригрозили расправой нескольким депутатам Госдумы за то, что те якобы вынашивают планы по захвату Казахстана. Липовому, который пожаловался на притеснения русских в стране, и вовсе пообещали найти подходящее место в казахской степи.