Президент Казахстана постучался в дверь «крымского клуба». Кто ещё признаёт полуостров русским

Автор:

Курганов Дмитрий

Аннексия – не то слово

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что присоединение Крыма к России нельзя назвать аннексией. По его словам, это слишком «тяжёлое» слово применительно к событиям 2014 года. Также Токаев подчеркнул, что у казахстанских властей не было никаких страхов в связи с событиями на Украине. Он объяснил это тем, что между Россией и Казахстаном установлены доверительные и добрососедские отношения.

Мы изначально верили в мудрость, порядочность российского руководства,

– сказал Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Li Muzi / Globallookpress

Эти слова главы Казахстана, пожалуй, ещё долго будут обсуждать политики и эксперты. Так, депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала позицию Токаева смелой и объективной. По её словам, это показывает, что такие качества, как честь и достоинство, остаются среди принципов казахстанских лидеров. Она также подчеркнула, что жители Крыма высоко ценят такое отношение к тому выбору, который они сделали на референдуме 2014 года.

Желаю руководителям европейских стран тоже брать пример с лидеров Казахстана Токаева, Нигматулина и Назарбаева,

– цитирует Поклонскую «РИА Новости».

Правда, другой собеседник агентства, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов призвал относиться к словам Токаева со сдержанным оптимизмом.

По его мнению, они совсем не означают, что Казахстан отныне признаёт Крым частью России, и в будущем официальный Нур-Султан продолжит заниматься политическим лавированием. Шатилов также отметил, что хотя формально власть была передана Назарбаевым, именно он остаётся лицом номер один в государстве.

Признание Крыма со стороны Казахстана возможно в том случае, если Украина совсем погрузится в пучину распада или в Киеве к власти придут откровенно пророссийские силы,

– подытожил эксперт.

Запад лает, караван идёт

Тем не менее чем больше времени проходит с референдума в Крыму, тем отчётливее слышатся голоса тех, кто как минимум не принимает радикальную позицию западных стран, которая декларируется на официальном уровне. Адекватных европейцев уже давно раздражают антироссийские санкции.

Даже замглавы американского Госдепа Дэвид Хэйл совсем недавно признал: ограничительные меры против России не работают. Делегации из десятков стран приезжают на полуостров и убеждаются, что Крым развивается. Пусть процесс этот протекает не без проблем, но разница с годами нахождения в составе Украины бросается в глаза.

Косово признали, а Крым нет?

В то же время де-юре присоединение Крыма к России признают легитимным государства, число которых можно пересчитать по пальцам. Одним из первых это сделала Никарагуа. Ещё в марте 2014 года посол в России Луис Молина Куадра заявил, что его страна «безоговорочно» признаёт законность референдума в Крыму и, как следствие, вхождение полуострова в состав РФ.

Наиболее ярко, пожалуй, высказался в том же месяце президент Венесуэлы Николас Мадуро. Ему и сейчас не привыкать противостоять США и их союзникам, вот и в 2014 году он не побоялся поддержать Москву в крымском вопросе. Он не только признал полуостров частью России, но и обвинил в двойных стандартах страны, которые заняли противоположную позицию.

Фото: Thomas Brey / Globallookpress

Венесуэльский лидер указал на противоречие, заключающееся в том, что с точки зрения международного права «отнять» Косово у Сербии с помощью референдума или попытаться сделать то же самое с аргентинскими Фолклендскими островами, значит, законно, а как только жители Крыма захотели выбрать себе мирное будущее, это вдруг законам не соответствует.

Это двойные стандарты международной политики,

– заявил тогда Мадуро, выступая в эфире одной из радиостанций.

О двойных стандартах в октябре 2018 года говорил и лидер Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Известный своей пророссийской позицией политик заявил, что признаёт легитимность референдума в Крыму, отметив, что он проходил в гораздо более демократичной атмосфере, нежели отторжение Косово от Сербии. При этом Вашингтон и его союзники признают независимость Косово, а Крым частью России – нет.

Вашингтон им не указ

Президент Афганистана Хамид Карзай так вообще заявил о признании волеизъявления крымчан прямо в лицо представителям Конгресса и Сената США. Эта позиция удивила многих экспертов, поскольку Кабул остаётся зависимым от Запада. В американской прессе тогда предположили, что Карзай принимает во внимание тот факт, что пуштунское большинство страны, разделённое придуманными британцами колониальными границами, симпатизирует населению Крыма.

Председатель парламента Сирии Хадия Аббас, комментируя результаты референдума, в результате которого Крым вернулся в состав России, то есть к своим истокам, сказала:

Это напрямую отразилось на интересах жителей полуострова. Они приняли решение объединиться со своей страной. Вот что произошло,

Также российский статус Крыма официально признан Кубой и Северной Кореей. В КНДР даже выпустили новый политический атлас, в котором регион обозначен как часть России. О легитимности проведённого на полуострове референдума также заявил посол Судана Надир Юсуф Бабикер.

Какая разница – признавать или нет?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько раз высказывался на тему Крыма. Как глава государства он не признаёт вхождение полуострова в состав России и однажды признался, что благодарен президенту Владимиру Путину, что тот «понимает его положение».

Тем не менее сразу после референдума в Крыму он указал на то, что украинские власти сами виноваты в произошедшем, поскольку начали запрещать русский язык и притеснять русских людей.

Можно признавать или не признавать, от этого ничего не изменится,

– сказал тогда Лукашенко.

Санкции из-за Крыма – лицемерие

Посетивший в апреле 2019 года Ялтинский международный экономический форум французский политический деятель, член партии «Национальный фронт» с 2006-го по 2014 год Жульен Рошеди выразил сожаление, что Франция присоединилась к санкциям, введённым против России из-за Крыма.

Когда я говорю "лицемерные", я имею в виду, что все – и президент Макрон в том числе, который высказывался по этой теме, – считают Крым русским,

– сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Federico Pestellini / Globallookpress

Гость ЯМЭФ также отметил экономический потенциал региона. Рошеди подчеркнул, что Крым является исконно русской территорией, а подавляющее большинство населения – это русские, русскоязычные люди.

Сложно не согласиться с французским политиком. И что самое главное – крымчане сейчас хотят оставаться русскими, хотели и в 2014 году, а украинские власти попытались у них это забрать, хотели лишить людей в том числе едва ли не самого дорогого – языка. По-другому история уже не могла сложиться. Россия лишь обеспечила свободу волеизъявления крымчан. Пройдёт ещё 5 лет, 10 лет, и ситуация с признанием Крыма частью нашей страны изменится кардинально. Предпосылки к этому налицо.