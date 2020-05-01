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Президент Казахстана обратился к российскому премьер-министру со словами поддержки
01 мая 2020, 16:35 • 19 • В России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления главе кабинета министров Российской Федерации Михаилу Мишустину, заболевшему коронавирусом.
«Желаю скорейшего выздоровления Председателю российского правительства Михаилу Мишустину. Казахстан и Россия активно взаимодействуют в борьбе против к/вируса. Уверен, совместными усилиями преодолеем возникшие трудности», – написал Касым-Жомарт Токаев в социальной сети Twitter.
Президент Казахстана обратился к российскому премьер-министру со словами поддержки
Добавим, что Россия и Казахстан совместными усилиями борются с пандемией, в частности, на последнем заседании ЕАЭС в середине апреля главы государств договорились о взаимодействии и системном подходе в борьбе с COVID-19, поручив правительствам скоординировать меры по предотвращению распространения коронавируса.
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