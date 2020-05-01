Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления главе кабинета министров Российской Федерации Михаилу Мишустину, заболевшему коронавирусом.

«Желаю скорейшего выздоровления Председателю российского правительства Михаилу Мишустину. Казахстан и Россия активно взаимодействуют в борьбе против к/вируса. Уверен, совместными усилиями преодолеем возникшие трудности», – написал Касым-Жомарт Токаев в социальной сети Twitter.

Президент Казахстана обратился к российскому премьер-министру со словами поддержки

Добавим, что Россия и Казахстан совместными усилиями борются с пандемией, в частности, на последнем заседании ЕАЭС в середине апреля главы государств договорились о взаимодействии и системном подходе в борьбе с COVID-19, поручив правительствам скоординировать меры по предотвращению распространения коронавируса.