Президент Казахстана о Второй Мировой войне: именно Советский Союз понес самые большие человеческие потери

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает категорически против фальсификации истории, об этом он сказал в интервью ТАСС, посвященному приближающемуся Дню Победы.

«Конечно же, заслуги наших союзников в те годы — Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других государств — умалять нельзя. Мы были союзниками в борьбе против нацистского режима. Но и отрицать ключевую роль Советского Союза в достижении победы – это значит идти против исторической истины. Буквально каждый непредубежденный человек признает, что именно Советский Союз понес самые большие человеческие потери и материальные потери», - подчеркнул Токаев.

«Для нас, казахстанцев, это великий праздник, - сказал президент. - Это день памяти о тех, кто отдал свои жизни в этой самой жестокой, самой кровопролитной войне в истории человечества».

Президент Казахстана также подчеркнул, что граждане его страны помнят имена своих героев, таких, как, например, кавалеры высшей воинской награды Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Алия Молдагулова, которые «постоянно находятся в народной памяти».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан внес огромный вклад в достижение победы. «Всего лишь один факт: каждые 9 пуль из 10 отливались из свинца, произведенного в Казахстане. Мы поставляли на фронт мясо, продукты питания, одежду», - сказал президент.

Кроме того, Казахстан принял самое активное участие в послевоенном восстановлении экономик Украины, Белоруссии и Российской Федерации. «Буквально эшелонами шли заводы, фабрики, поскольку в свое время они были эвакуированы на территорию Казахстана и теперь возвращались назад, - напомнил президент Казахстана. - Но и та продукция, которая производилась в самом Казахстане – будь это продукты питания, обмундирование, и самое главное, специалисты – они отправлялись именно в те республики, и я полагаю, что это было общее дело, общий порыв. Советский Союз вышел из Второй мировой войны великой державой».

Уроки мужества

В интервью казахстанского лидера упоминается его отец Кемель Токаев, ставший одним из более чем миллиона жителей республики, испивших горькую фронтовую чашу.

Токаев-старший окончил сержантские курсы во Фрунзенском пехотном училище, был отправлен в воинскую часть, входившую в состав Сталинградского фронта. Через три месяца после крещения огнем был ранен, однако при первой же возможности сбежал из военного госпиталя и продолжил вехи своей фронтовой биографии, воюя в 7-м гвардейском танковом полку прорыва, входившем в состав Первого Украинского, а затем Второго Белорусского фронта. Кемель Токаев участвовал в обороне Сталинграда, сражался в Белоруссии, Украине, Польше, был награжден двумя орденами Отечественной войны и многочисленными медалями.

«Отец, будучи выходцем из сельской глубинки, практически не знал русского языка. По стечению суровых обстоятельств война стала его первым жизненным университетом, где он получил уроки мужества и основные навыки общения на русском языке. Сохранились его личные блокноты, куда он своим красивым почерком вписывал грамматические примеры. Конспектировал и художественные произведения выдающихся русских писателей, заучивая наизусть целые абзацы», - вспоминает Касым-Жомарт Токаев, написавший книгу «Слово об отце».

«Мой отец прошел испытания на мужество и стойкость, он многое перенес на войне, прошел через ее страшные жернова, смог преодолеть страхи и горести. Но отец, как и другие фронтовики, не любил рассказывать о войне и тем более о своих подвигах и наградах. О своих переживаниях, потерях, первой встрече с противником, храбрости солдат, их героизме и огромном желании вернуться домой с победой, отец рассказал в своей автобиографической книге «Солдат ушел на войну». У отца с самого детства была необыкновенная тяга к знаниям, особенно к казахскому языку и литературе», - говорит президент Казахстана.

После войны его отец поступил на филологический факультет Казахского государственного университета в Алматы. «Затем пошел работать журналистом, занялся писательским трудом, а через годы к нему пришли заслуженные признание и слава. Он считается основоположником детективного жанра в казахской литературе. Недавно я узнал, что в Омске, где в феврале и июне 1945 года он проходил лечение после тяжелого ранения, на фасаде госпиталя установлена мемориальная доска, посвященная моему отцу. Я благодарен властям Омской области и города за память о моем отце и в целом о ветеранах войны», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Подвиг народа

К словам президента можно добавить, что в первые месяцы войны в ряды Красной Армии было призвано 1 млн 200 тыс. жителей Казахстана в дополнение к 178 тысячам, к тому моменту уже служившим в армии. Половина из них - 610 тысяч – никогда не вернутся домой. За мужество в боях Великой Отечественной войны к высшей воинской награде были представлены 615 казахстанцев, 7 из них стали дважды Героями Советского Союза. 200 уроженцев Казахской ССР стали полными кавалерами орденов Славы. Подвиги казахских воинов высоко оценил маршал Советского Союза Георгий Жуков, в своих мемуарах написавший, что первыми в берлинскую ратушу 29 апреля 1945 года ворвались солдаты взвода лейтенанта Кенжебая Маденова.

По данным на 1 марта, в Республике Казахстан проживает 1090 ветеранов Великой Отечественной войны, самому молодому из которых 93 года. В честь 75-летия Победы власти страны выплатят ветеранам по 1 млн тенге или 180 тыс. рублей.

Возвращаясь к теме коронавируса, президент Казахстана призвал мировое сообщество сплотиться, чтобы победить инфекцию. «Я считаю, что мы в целом достойно выходим из этой труднейшей ситуации. Я благодарен руководителям государств, президенту Российской Федерации, который поддерживает этот дух сотрудничества. Мы время от времени консультируемся друг с другом, обмениваемся информацией. Это крайне важно с точки зрения международной солидарности», — подытожил Касым-Жомарт Токаев.