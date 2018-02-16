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Президент из списка Forbes: как изменится политика ЮАР при новом лидере
16 февраля 2018, 01:54 • 80 • В мире
Парламент ЮАР избрал нового президента. Им стал один из богатейших людей континента, владелец южноафриканской сети McDonald's и член совета директоров местного подразделения The Coca-Cola Company Сирил Рамапоса. Оппозиция уже упрекнула его в том, что он отстаивает интересы транснационального капитала. Прежнему главе страны Джейкобу Зуме, подавшему в отставку всего несколькими часами ранее, ставили в вину слишком тесные связи с Россией. Каким внешнеполитическим курсом теперь пойдёт ЮАР, выяснял RT.
Президент ЮАР Сирил Рамапоса Reuters
Передача власти
Сирил Рамапоса, бывший заместитель президента Южно-Африканской Республики и президент партии «Африканский национальный конгресс» (АНК), был избран новым лидером страны на голосовании парламента 15 февраля 2018 года. Его кандидатуру поддержало абсолютное большинство депутатов Национальной ассамблеи — нижней палаты законодательного органа ЮАР. Досрочные выборы президента прошли сразу же после того, как спикер Национальной ассамблеи Балека Мбете приняла заявление об отставке президента Джейкоба Зумы.
О своём решении покинуть президентский пост Зума сообщил в ночь на 15 февраля. За два дня до этого с требованием сложить полномочия к нему обратилось руководство правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК).
ЮАР — парламентская республика, и президента, который также исполняет функции главы правительства, избирает именно парламент. С тех пор как пал режим апартеида в 1994 году, в законодательном собрании ЮАР доминирует АНК, и де-факто руководство партии решает, кто будет следующим президентом.
Отставка или импичмент Джейкоба Зумы обсуждались в стране в течение последних лет. Оппозиция не раз пыталась вынести вотум недоверия президенту. Зуму, бывшего члена боевого крыла АНК, яркого оратора, популиста и многожёнца, обвиняли в растрате госсредств и коррупции. В частности, президента подозревали в связях с семьёй Гупта — бизнесменами индийского происхождения, которые обосновались в ЮАР в 1990-х. За несколько часов до отставки Зумы в их особняках в Йоханнесбурге прошли обыски и аресты.
«Официально ни одно дело не открыто, но вся эта шумиха создала видимость повальной коррупции, — отметил в интервью RT российский африканист, почётный доктор Университета Западного Кейпа (ЮАР) Владимир Шубин. — Коррупция действительно у них широко распространена, хотя, согласно прошлогодним данным по пяти странам БРИКС, её уровень в ЮАР оказался самым низким (по данным «Индекса восприятия коррупции» Transparency International. — RT)».
«Крупный капиталист»
Новый президент ЮАР — Сирил Рамапоса, как и Зума, с юности боролся с апартеидом. В 1980-х Рамапоса организовывал стачки горняков и стал заметной фигурой в профсоюзном движении, а в 1991–м получил пост генерального секретаря «Африканского национального конгресса».
Он играл важную роль в переговорах с правительством Фредерика Виллем де Клерка об окончании режима апартеида. Ещё при Нельсоне Манделе Рамапоса претендовал на пост заместителя президента ЮАР, но проиграл Табо Мбеки. Позже в качестве главы Конституционной ассамблеи Рамапоса стал одним из авторов нынешней конституции ЮАР.
В середине 1990-х Рамапоса ушёл из политики и занялся бизнесом, где весьма преуспел. Сейчас его состояние оценивается в $450 млн. В 2015 году Рамапоса занял 42-е место в списке богатейших людей Африки, составленном Forbes.
Сирилу Рамапосе принадлежит сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ЮАР. Он входит в международные консультативные советы The Coca-Cola Company и Unilever Africa. Рамапоса также активно инвестировал в телекоммуникационную индустрию, медиа, горнодобывающую и сталелитейную промышленность, добычу угля и возобновляемые источники энергии.
Впрочем, критики Рамапосы утверждают, что своим состоянием он обязан исключительно связям в АНК: всё это время он оставался членом Национального исполнительного комитета партии.
В 2012 году во время беспорядков на предприятии по добыче платины в местечке Марикана от рук полиции погибли 34 горняка. Тогда Рамапоса занимал должность директора компании Lonmin, которой принадлежала шахта. И во время расследования инцидента выяснилось, что компания лоббировала через Рамапосу применение силы против протестующих.
Президент радикальной оппозиционной партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема, комментируя случившееся, окрестил Рамапосу «марионеткой иностранцев и белых бизнесменов». В 2017 году, когда Рамапоса вступил в борьбу за пост президента АНК с одной из жён Джейкоба Зумы — Нкосазаной Дламини-Зумой, молодёжное крыло «Африканского национального конгресса» назвало его «американской марионеткой».
«Он ставленник сам себя. Крупный предприниматель, крупный капиталист», — подчеркнул Владимир Шубин. По его мнению, противники Рамапосы просто используют в борьбе против избранного президента «антиимпериалистическую карту».
«Но то, что у него неплохие связи по линии бизнеса на Западе, наверное, верно», — отметил эксперт.
Новые приоритеты
Ещё во время предвыборной кампании на пост лидера АНК Сирил Рамапоса утверждал, что его главная цель — победить коррупцию.
«Очень многое зависит от того, насколько активно они будут бороться с коррупцией, это не так легко, потому что замешаны многие члены правительства», — уточнил Шубин.
По словам эксперта, стоит ожидать того, что возобновится производство прекращённых ранее уголовных дел против Джейкоба Зумы.
Политолог отмечает, что под лозунгом борьбы с коррупцией можно устранить любого местного политика и заменить его на того, чьё положение позволит продвигать ему в стране интересы транснационального капитала.
«Традиционная коррупция в обществах типа Африки — это одно. А западная элитная коррупция — это совсем другое. Она сводится к лоббированию, назначению президентами и премьер-министрами людей из корпораций, — утверждает Медоваров. — И противопоставлять это элементарному воровству — это пиар, политический ход».
Другое направление политики, анонсированное Рамапосой после того, как он возглавил АНК, — стимулирование экономического развития. В январе 2018 года Рамапоса, представлявший ЮАР на международном экономическом форуме в Давосе, призвал иностранный бизнес активнее инвестировать в страну. Там же он заявил, что ЮАР окончательно свернёт ядерную программу. Ранее о переходе на мирный атом говорило и правительство Зумы, хотя ещё в 2014 году ЮАР подписала с «Росатомом» соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики.
«Страшная антироссийская кампания»
«Второй раз подряд после Зимбабве мы видим, как в Африке проходит переворот внутри правящей партии, но с точки зрения сути происходящего между двумя странами есть отличия, — отмечает Максим Медоваров. — В Зимбабве очевидным образом курс новой власти не отличается от курса старой, в ЮАР же другая ситуация, потому что мы знаем Рамапосу как человека, связанного сразу с нескольким крупными транснациональными корпорациями, чего нельзя было сказать о Зуме».
В то же время ряд экспертов не ожидают больших изменений во внешней политике ЮАР. В беседе с RT Шубин отметил, что Сирил Рамапоса много раз был в РФ и вёл успешные переговоры с российским официальными лицами, однако новый президент Южной Африки будет вынужден выстраивать свой внешнеполитический курс с учётом существующей антироссийской риторики, во многом схожей с той, что царит на Западе.
Южноафриканские СМИ обвинили РФ в попытках навязать якобы невыгодную ЮАР ядерную сделку. В декабре 2017 года Институт исследований безопасности в Претории заявил, что Москва стремилась повлиять на выборы руководства АНК в пользу супруги Джейкоба Зумы.
Тем не менее эксперты считают, что на разрыв сотрудничества в рамках БРИКС ЮАР при новом лидере не пойдёт. Летом этого года ежегодный саммит организации состоится именно в Южной Африке.
«Не думаю, что это будет сделано резко и громогласно, но, по сути, реальное сотрудничество ЮАР с БРИКС подвиснет так же, как подвисло сотрудничество с Бразилией при Мишеле Темере, сменившем в результате импичмента Дилму Русеф», — считает Медоваров.
В то же время Шубин полагает, что ничего особенно не изменится в отношении БРИКС.
«Может, будет меньше шума вокруг объединения», — добавляет эксперт.
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