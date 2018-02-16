Президент из списка Forbes: как изменится политика ЮАР при новом лидере

Парламент ЮАР избрал нового президента. Им стал один из богатейших людей континента, владелец южноафриканской сети McDonald's и член совета директоров местного подразделения The Coca-Cola Company Сирил Рамапоса. Оппозиция уже упрекнула его в том, что он отстаивает интересы транснационального капитала. Прежнему главе страны Джейкобу Зуме, подавшему в отставку всего несколькими часами ранее, ставили в вину слишком тесные связи с Россией. Каким внешнеполитическим курсом теперь пойдёт ЮАР, выяснял RT.

Передача власти

Сирил Рамапоса, бывший заместитель президента Южно-Африканской Республики и президент партии «Африканский национальный конгресс» (АНК), был избран новым лидером страны на голосовании парламента 15 февраля 2018 года. Его кандидатуру поддержало абсолютное большинство депутатов Национальной ассамблеи — нижней палаты законодательного органа ЮАР. Досрочные выборы президента прошли сразу же после того, как спикер Национальной ассамблеи Балека Мбете приняла заявление об отставке президента Джейкоба Зумы.

О своём решении покинуть президентский пост Зума сообщил в ночь на 15 февраля. За два дня до этого с требованием сложить полномочия к нему обратилось руководство правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК).

«Хотя я и не согласен с решением руководства моей организации, я всегда был дисциплинированным членом АНК, — заявил Джейкоб Зума. — Уйдя со своего поста, я продолжу служить как народу Южной Африки, так и АНК — организации, которой я служил всю свою жизнь».

ЮАР — парламентская республика, и президента, который также исполняет функции главы правительства, избирает именно парламент. С тех пор как пал режим апартеида в 1994 году, в законодательном собрании ЮАР доминирует АНК, и де-факто руководство партии решает, кто будет следующим президентом.

Джейкоб Зума

Reuters

Отставка или импичмент Джейкоба Зумы обсуждались в стране в течение последних лет. Оппозиция не раз пыталась вынести вотум недоверия президенту. Зуму, бывшего члена боевого крыла АНК, яркого оратора, популиста и многожёнца, обвиняли в растрате госсредств и коррупции. В частности, президента подозревали в связях с семьёй Гупта — бизнесменами индийского происхождения, которые обосновались в ЮАР в 1990-х. За несколько часов до отставки Зумы в их особняках в Йоханнесбурге прошли обыски и аресты.

«Официально ни одно дело не открыто, но вся эта шумиха создала видимость повальной коррупции, — отметил в интервью RT российский африканист, почётный доктор Университета Западного Кейпа (ЮАР) Владимир Шубин. — Коррупция действительно у них широко распространена, хотя, согласно прошлогодним данным по пяти странам БРИКС, её уровень в ЮАР оказался самым низким (по данным «Индекса восприятия коррупции» Transparency International. — RT)».

«Крупный капиталист»

Новый президент ЮАР — Сирил Рамапоса, как и Зума, с юности боролся с апартеидом. В 1980-х Рамапоса организовывал стачки горняков и стал заметной фигурой в профсоюзном движении, а в 1991–м получил пост генерального секретаря «Африканского национального конгресса».

Он играл важную роль в переговорах с правительством Фредерика Виллем де Клерка об окончании режима апартеида. Ещё при Нельсоне Манделе Рамапоса претендовал на пост заместителя президента ЮАР, но проиграл Табо Мбеки. Позже в качестве главы Конституционной ассамблеи Рамапоса стал одним из авторов нынешней конституции ЮАР.

В середине 1990-х Рамапоса ушёл из политики и занялся бизнесом, где весьма преуспел. Сейчас его состояние оценивается в $450 млн. В 2015 году Рамапоса занял 42-е место в списке богатейших людей Африки, составленном Forbes.

Сирилу Рамапосе принадлежит сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ЮАР. Он входит в международные консультативные советы The Coca-Cola Company и Unilever Africa. Рамапоса также активно инвестировал в телекоммуникационную индустрию, медиа, горнодобывающую и сталелитейную промышленность, добычу угля и возобновляемые источники энергии.

Ресторан McDonald's в Хиллкрест, ЮАР

Reuters

Впрочем, критики Рамапосы утверждают, что своим состоянием он обязан исключительно связям в АНК: всё это время он оставался членом Национального исполнительного комитета партии.

«Когда года два назад его спрашивали, как же он, будучи членом социалистической партии АНК, стал бизнесменом, Рамапоса ответил, что он капиталист с социалистическим инстинктом», — отметил Шубин.

В 2012 году во время беспорядков на предприятии по добыче платины в местечке Марикана от рук полиции погибли 34 горняка. Тогда Рамапоса занимал должность директора компании Lonmin, которой принадлежала шахта. И во время расследования инцидента выяснилось, что компания лоббировала через Рамапосу применение силы против протестующих.

Президент радикальной оппозиционной партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема, комментируя случившееся, окрестил Рамапосу «марионеткой иностранцев и белых бизнесменов». В 2017 году, когда Рамапоса вступил в борьбу за пост президента АНК с одной из жён Джейкоба Зумы — Нкосазаной Дламини-Зумой, молодёжное крыло «Африканского национального конгресса» назвало его «американской марионеткой».

«Он ставленник сам себя. Крупный предприниматель, крупный капиталист», — подчеркнул Владимир Шубин. По его мнению, противники Рамапосы просто используют в борьбе против избранного президента «антиимпериалистическую карту».

«Но то, что у него неплохие связи по линии бизнеса на Западе, наверное, верно», — отметил эксперт.

Новые приоритеты

Ещё во время предвыборной кампании на пост лидера АНК Сирил Рамапоса утверждал, что его главная цель — победить коррупцию.

«Очень многое зависит от того, насколько активно они будут бороться с коррупцией, это не так легко, потому что замешаны многие члены правительства», — уточнил Шубин.

По словам эксперта, стоит ожидать того, что возобновится производство прекращённых ранее уголовных дел против Джейкоба Зумы.

«Борьба с коррупцией — это ширма, популярный лозунг, который используют для того, чтобы навести глобалистские порядки в разных странах мира», — отметил в свою очередь в интервью RT доцент ННГУ им. Лобачевского Максим Медоваров.

Политолог отмечает, что под лозунгом борьбы с коррупцией можно устранить любого местного политика и заменить его на того, чьё положение позволит продвигать ему в стране интересы транснационального капитала.

«Традиционная коррупция в обществах типа Африки — это одно. А западная элитная коррупция — это совсем другое. Она сводится к лоббированию, назначению президентами и премьер-министрами людей из корпораций, — утверждает Медоваров. — И противопоставлять это элементарному воровству — это пиар, политический ход».

Другое направление политики, анонсированное Рамапосой после того, как он возглавил АНК, — стимулирование экономического развития. В январе 2018 года Рамапоса, представлявший ЮАР на международном экономическом форуме в Давосе, призвал иностранный бизнес активнее инвестировать в страну. Там же он заявил, что ЮАР окончательно свернёт ядерную программу. Ранее о переходе на мирный атом говорило и правительство Зумы, хотя ещё в 2014 году ЮАР подписала с «Росатомом» соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики.

«Страшная антироссийская кампания»

«Второй раз подряд после Зимбабве мы видим, как в Африке проходит переворот внутри правящей партии, но с точки зрения сути происходящего между двумя странами есть отличия, — отмечает Максим Медоваров. — В Зимбабве очевидным образом курс новой власти не отличается от курса старой, в ЮАР же другая ситуация, потому что мы знаем Рамапосу как человека, связанного сразу с нескольким крупными транснациональными корпорациями, чего нельзя было сказать о Зуме».

В то же время ряд экспертов не ожидают больших изменений во внешней политике ЮАР. В беседе с RT Шубин отметил, что Сирил Рамапоса много раз был в РФ и вёл успешные переговоры с российским официальными лицами, однако новый президент Южной Африки будет вынужден выстраивать свой внешнеполитический курс с учётом существующей антироссийской риторики, во многом схожей с той, что царит на Западе.

«В ЮАР идёт страшная антироссийская кампания. Мы просто этого не замечаем», — говорит Шубин.

Южноафриканские СМИ обвинили РФ в попытках навязать якобы невыгодную ЮАР ядерную сделку. В декабре 2017 года Институт исследований безопасности в Претории заявил, что Москва стремилась повлиять на выборы руководства АНК в пользу супруги Джейкоба Зумы.

Тем не менее эксперты считают, что на разрыв сотрудничества в рамках БРИКС ЮАР при новом лидере не пойдёт. Летом этого года ежегодный саммит организации состоится именно в Южной Африке.

«Не думаю, что это будет сделано резко и громогласно, но, по сути, реальное сотрудничество ЮАР с БРИКС подвиснет так же, как подвисло сотрудничество с Бразилией при Мишеле Темере, сменившем в результате импичмента Дилму Русеф», — считает Медоваров.

В то же время Шубин полагает, что ничего особенно не изменится в отношении БРИКС.

«Может, будет меньше шума вокруг объединения», — добавляет эксперт.