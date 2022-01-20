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Президент Ирана назвал причину распада НАТО

20 января 2022, 15:00  •  39 • Политика
Президент Ирана Ибрахим Раиси назвал причину, которая, по его словам, приведёт к неминуемому распаду Североатлантического альянса.
Свой прогноз глава Ирана дал во время выступления в Государственной думе России. По словам Раиси, НАТО "занимается проникновением в географические пространства различных стран под различными предлогами", попутно угрожая независимым государствам и распространяя западную модель. Он отметил, что именно такое поведение альянса и приведёт в конечном счёте к его распаду.
Ранее политологи заявляли, что в случае отказа Запада принимать условия России по гарантиям безопасности Москва может пойти на сближение с врагами Америки - Ираном, Китаем, КНДР и некоторыми странами Латинской Америки. Они не исключили, что военно-техническим ответом России на расширение НАТО может стать предоставление этим странам новейшего вооружения.
Накануне в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным Раиси отметил, что Иран заинтересован в установлении стратегических отношений с Россией. Он готов обсудить двусторонние соглашения, которые определят "горизонт отношений" на 20 лет вперёд.

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