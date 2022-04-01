Президент и премьер Грузии разошлись в вопросе о России. Санкции будут?

Грузинский президент решился на поддержку всех международных финансовых санкций против России. Причём так совпало, что обнародовали это сразу после разговоров о возможном референдуме в Южной Осетии о вхождении в состав нашего государства.

Тбилиси развернулся спиной к России, поддержав Запад. Ранее в мире говорили о том, что Грузия не поддерживает антироссийские санкции, теперь же в стране решились на опровержение. Сделала это президент Грузии Саломе Зурабишвили во время интервью телеканалу CNN.

"В первую очередь мы поддерживаем все международные финансовые санкции (против России. - Ред.), и это оказывает влияние на финансовый сектор Грузии. В то же время мы участвуем во всех резолюциях, принятых для поддержки Украины", - заявила Зурабишвили.

При этом совсем недавно грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили отмечал, что его страна не принимает участия в финансовых и экономических санкциях Запада против Москвы. Он заявлял, что это не отвечает национальным интересам Тбилиси. Однако это не помешало стране довольно быстро "переобуться".

Напомним, ранее экономист, гендиректор УК "Спутник - управление капиталом" Александр Лосев отметил, что на фоне событий на Украине США, ЕС и ряд других стран начали тотальную экономическую войну против России.