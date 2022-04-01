|
Президент и премьер Грузии разошлись в вопросе о России. Санкции будут?
01 апреля 2022, 08:05 • 78 • Политика
Грузинский президент решился на поддержку всех международных финансовых санкций против России. Причём так совпало, что обнародовали это сразу после разговоров о возможном референдуме в Южной Осетии о вхождении в состав нашего государства.
Тбилиси развернулся спиной к России, поддержав Запад. Ранее в мире говорили о том, что Грузия не поддерживает антироссийские санкции, теперь же в стране решились на опровержение. Сделала это президент Грузии Саломе Зурабишвили во время интервью телеканалу CNN.
"В первую очередь мы поддерживаем все международные финансовые санкции (против России. - Ред.), и это оказывает влияние на финансовый сектор Грузии. В то же время мы участвуем во всех резолюциях, принятых для поддержки Украины", - заявила Зурабишвили.
При этом совсем недавно грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили отмечал, что его страна не принимает участия в финансовых и экономических санкциях Запада против Москвы. Он заявлял, что это не отвечает национальным интересам Тбилиси. Однако это не помешало стране довольно быстро "переобуться".
Напомним, ранее экономист, гендиректор УК "Спутник - управление капиталом" Александр Лосев отметил, что на фоне событий на Украине США, ЕС и ряд других стран начали тотальную экономическую войну против России.
Подпишитесь на нас
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 марта 2022, 07:45
|
26 марта 2022, 17:20
|
25 марта 2022, 23:50
|
25 марта 2022, 16:15
|
28 марта 2022, 01:25
|
30 марта 2022, 00:40
|
29 марта 2022, 04:15