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Президент Грузии выдвинула требования России. Но через европейский "рупор"

28 августа 2019, 12:39  •  91 • Политика
Саломе Зурабишвили, президент Грузии, выдвинула требования России о возобновлении диалога. Но... для такой дискуссии она предпочла выбрать европейский "рупор".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews заявила, что возобновление диалога с Россией возможно, но... сразу же поставила условия. Она полагает, что сигналом для общения должно послужить изменение позиции Москвы. И "только в этом случае Грузия будет готова к контактам с Россией", добавила политик.
В эфир европейского канала интервью вышло в среду, 28 августа.
Кроме того, Зурабишвили требует, чтобы Москвы признала, "что отношения не могут строиться на принуждении". Дальше общих слов грузинский лидер не пошла. В этом фрагменте она не стала говорить ни о нападении на членов российской делегации в Грузии, ни о провальном туристическом сезоне в стране, который был потерян из-за политической провокации Тбилиси. Словом, позиция была представлена так, как это понравилось бы европейскому зрителю.
В завершение президент Грузии напомнила, что дипломатические отношения с Россией разорваны с 2008 года. И все мы помним, что именно тогда произошло. Грузинские войска пошли войной на соседей, и России пришлось вставать на защиту, чтобы пресечь эту военную провокацию. Как писали "Дни.ру", в Госдуме даже поддержали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина изучить заявление парламентариев Южной Осетии о признании геноцида местных осетин со стороны Грузии - тогда речь шла о событиях 1920 года.

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