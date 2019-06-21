Президент Грузии обвинила в протестах "пятую колонну" России

По словам Саломе Зурабишвили, именно Москва "заинтересована" в том, чтобы в Грузии продолжалось "внутреннее противостояние". Об этом говорится в сообщении, которое глава государства разместила на своей странице в Facebook.

"Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала президент.

Все те, кто поощряют внутреннее противостояние в Грузии, "поддерживают российскую политику".

При этом несколькими часами ранее Зурабишвили дала отповедь беглому грузинскому президенту Михаилу Саакашвили, обосновавшему на Украине. Именно он радостно поддержал акции протеста, проходившие около здания парламента в центре Тбилиси и призвал народ продолжать митинги и не подчиняться полиции.

Реагируя на такие слова экс-президента Грузии, которого сложно заподозрить в "пророссийских позициях", Зурабишивили назвала призыва "гражданина другой страны" к неповиновению абсолютно неприемлемыми и антиконституционными.