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Президент Грузии обвинила в протестах "пятую колонну" России

21 июня 2019, 06:39  •  98 • В мире
В Тбилиси в четверг прошли многотысячные акции протеста. Участие в них принимали представители различных оппозиционных партий и движений Грузии. Учитывая требования протестующих, происходящее напоминало попытку госпереворота. В организации этих протестов президент Грузии сразу обвинила "пятую колонну" России.
По словам Саломе Зурабишвили, именно Москва "заинтересована" в том, чтобы в Грузии продолжалось "внутреннее противостояние". Об этом говорится в сообщении, которое глава государства разместила на своей странице в Facebook.
"Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала президент.
Все те, кто поощряют внутреннее противостояние в Грузии, "поддерживают российскую политику".
При этом несколькими часами ранее Зурабишвили дала отповедь беглому грузинскому президенту Михаилу Саакашвили, обосновавшему на Украине. Именно он радостно поддержал акции протеста, проходившие около здания парламента в центре Тбилиси и призвал народ продолжать митинги и не подчиняться полиции.
Реагируя на такие слова экс-президента Грузии, которого сложно заподозрить в "пророссийских позициях", Зурабишивили назвала призыва "гражданина другой страны" к неповиновению абсолютно неприемлемыми и антиконституционными.

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