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Президент Грузии, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом", внезапно вспомнила о российских туристах

23 июня 2019, 10:39  •  332 • Политика
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом" и, по выражению Марии Захаровой, одной фразой отвадившая от страны миллионы российских туристов, внезапно вспомнила и гостеприимстве и интересах собственного населения.
Россия была вынуждена просить русских ограничить свои поездки в Грузию после выступления грузинского президента Саломе Зурабишвили. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя решение Москвы, напомнила, что власти страны ждали, когда официальный Тбилиси отреагирует на происходящее, даст гарантии прекращения безобразий и обеспечит безопасность для туристов. Однако Зурабишвили вместо этого назвала Россию "агрессором" и врагом".
Однако после того, как Москва закрыла авиасообщение с Грузией и призвала своих граждан воздержаться от поездок в охваченную русофобскими манифестациями страну, Зурабишвили спохватилась и вспомнила, что российские туристы "обожают Грузию".
В интервью Euronews она обвинила Владимира Путина в том, что он принял неправильное решение, указав, что политические проблемы "не должны влиять на туристов и население". По её мнению, Москва должна решить возникшую проблему, "вернув" Абхазию и Южную Осетию.
Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее уточнил, что ограничения на полёты будут действовать до нормализации ситуации в Грузии. Грузинские радикалы попытались взять штурмом здание парламента, а оппозиция потребовала запрета правящей партии "Грузинская мечта" после того, как на заседании Межпарламентской ассамблеи Православия в Тбились служба протокола усадила российского депутата Сергея Гаврилова в кресло председателя грузинского парламента.
Зурабишвили утверждает, что антироссийские протесты в Грузии организованы Россией. Она также заявила в интервью, что "реакция населения была вполне естественной".

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