Президент Грузии - автор фразы "Россия - враг и оккупант", надеется на милость Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о надежде на улучшение отношений с Россией. Она полагает, что градус снизится после того, как президент России Владимир Путин сообщил о своем нежелании вводить санкции против России.

Кроме того, Зурабишвили добавила, власти Грузии намерены занять выжидательную позицию, чтобы затем узнать "какова реальность". Неясно, почему такую "выжидательную позицию" грузинские первые лица не стали занимать, когда их провоцировали радикалы. Напомним, после нападения на российскую делегацию в Тбилиси Саломе Зурабишвили сама заявила, что "Россия - враг и оккупант".

Как бы там ни было, теперь президент Грузии заявляет, что сделает все возможное, чтобы не произошла эскалация. Кроме того, она полагает, что российские туристы вернуться в Грузию. Правда, она и сама не понимает, в какие сроки удастся это устроить - но лучше бы раньше, чем позже, добавляет президент Грузии.

Напомним, ухудшение отношений с Грузией произошло после того, как российскую делегацию вынудили уехать из Тбилиси. В Грузию наши делегаты прибыли для участия в Парламентской Ассамблее Православия. Однако грузинские радикалы стали выкрикивать оскорбления в адрес русских. Очень быстро собралась толпа, и нашей делегации пришлось эвакуироваться. После Москва приняла решение отказаться от перелетов в Грузию, а туристическим компаниям рекомендовали не продавать туры в соседнюю страну. Туристический сезон в Грузии был провален.