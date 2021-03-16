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Президент "готовит что-то серьезное" - Зюганов

16 марта 2021, 16:55  •  153 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер КПРФ высказался о послании президента
Пока так и не решено, когда же Владимир Путин обратится к Федеральному собранию. Об этой таинственности порассуждал Геннадий Зюганов.
У того, что дата оглашения послания президента все еще не определена, есть веские причины, дал понять лидер Коммунистической партии России.
По его словам, документ переписывали не раз. Существовало целых четыре варианта, теперь составляется пятый.
Все это указывает на важность ситуации, считает Зюганов. Он уверен, что "готовится что-то серьезное", цитирует URA.RU.
Будет представлена новая стратегия по выходу нашей страны из кризиса. От нее зависит, как Россия выберется из непростой ситуации, отметил глава КПРФ, пишет "МК".
На прошлой неделе стало известно об очередном переносе послания Путина Федеральному собранию. Точная дата его оглашения все еще не названа.
Ранее источники рассказали журналистам, что Владимир Путин обратится к депутатам и сенаторам не раньше весны. И указывалалось предполагаемое время: конец марта – начало апреля.

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