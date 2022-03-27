Президент Германии предупредил немцев из-за Украины: "Впереди много трудностей"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев готовиться к длительным трудностям из-за Украины.

Жителям Германии необходимо готовиться к "сложным дням" из-за событий на Украине, предупредил граждан президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Да, и в Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным. Впереди нас ждёт ещё много трудностей", - заявил политик в видеообращении. Заявление президента Германии прозвучало во время концерта в поддержку властей Украины.

Штайнмайер также отметил, что ситуация на Украине якобы произошла, "несмотря на все дипломатические усилия".

"Наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям потребуются ещё долго", - также сообщил немцам президент ФРГ. Текст речи главы ФРГ распространила его администрация.

Ранее власти ФРГ признали, что санкции против России будут иметь обратный эффект, негативный для страны. В частности, жителей призвали готовиться к "беспрецедентному скачку" цен на продукты из-за роста стоимости топлива. В частности, немцы уже стали закупать впрок растительное масло, муку и горчицу. В Германии также растут цены на электроэнергию, бензин и топливо.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля, целью является уничтожение военной угрозы для страны, защита ЛНР и ДНР, а также денацификация.