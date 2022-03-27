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Президент Германии предупредил немцев из-за Украины: "Впереди много трудностей"

27 марта 2022, 19:35  •  213 • Политика
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев готовиться к длительным трудностям из-за Украины.
Жителям Германии необходимо готовиться к "сложным дням" из-за событий на Украине, предупредил граждан президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Да, и в Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным. Впереди нас ждёт ещё много трудностей", - заявил политик в видеообращении. Заявление президента Германии прозвучало во время концерта в поддержку властей Украины.
Штайнмайер также отметил, что ситуация на Украине якобы произошла, "несмотря на все дипломатические усилия".
"Наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям потребуются ещё долго", - также сообщил немцам президент ФРГ. Текст речи главы ФРГ распространила его администрация.
Ранее власти ФРГ признали, что санкции против России будут иметь обратный эффект, негативный для страны. В частности, жителей призвали готовиться к "беспрецедентному скачку" цен на продукты из-за роста стоимости топлива. В частности, немцы уже стали закупать впрок растительное масло, муку и горчицу. В Германии также растут цены на электроэнергию, бензин и топливо.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля, целью является уничтожение военной угрозы для страны, защита ЛНР и ДНР, а также денацификация.

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