Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госпер...
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от сво...
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но&...
Главная / Политика

Президент Гаити мог стать жертвой из-за Китая. Захарова напомнила про намёки из США

27 июля 2021, 01:30  •  89 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что убийство президента Гаити может быть связано с его переговорами с КНР о поставках вакцины и с возможным отказом от признания Тайваня.
США могли получить определённую выгоду от смерти президента Гаити. В частности, политик мог оказаться разменной монетой в геополитической игре США и Китая. Не обошлось и без вакцин.
Так, в июне этого года постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Пекин в том, что тот использует "давление вакцинной дипломатии" на Гаити. Как отметили в МИД России, в США могли узнать о контактах Пекина и Порт-о-Пренса в вопросе поставок вакцин.
В своём телеграм-канале она уточнила, что у Гаити был наглядный пример - Доминиканская Республика. Там власти недавно разорвали отношения с Тайванем и признали КНР. В итоге им стали содействовать в поставках вакцин.
В Гаити могли пойти по примеру соседней республики, но внезапно произошло убийство лидера страны.
Судя по намёкам Захаровой, все ниточки тянутся к США. Она уточнила, что многие из подозреваемых в покушении прибыли на остров из Колумбии, которая "уже много лет также является одним из оплотов влияния Вашингтона в Латинской Америке".
"Нередко под ширмой "охранных агентств" в Штатах скрываются частные военные компании, наёмники, которых американцы используют для достижения своих целей в различных регионах мира", - также добавила представитель МИД.
Ранее в США заявили, что возможные участники заговора по убийству президента Гаити обучались по американским военным программам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






89
Источник
Похожие новости
26 июля 2021, 21:50
"Пусть Европа сама бронирует": В Киеве выдвинули "Газпрому" условия по транзиту
26 июля 2021, 20:00
"Тоже можно было пригласить в Госдеп": Захарова задала неудобный вопрос "опекунам" Тихановской
26 июля 2021, 20:00
Тревожное предсказание Чубайса раскритиковал эксперт: "Всегда прогнозирует наоборот"
26 июля 2021, 21:50
Японский парадокс вскрыл профессор МГИМО: "За Курилы воевать не пойдут"
26 июля 2021, 21:50
"Идеальный вариант": Жириновский послал мигрантов осваивать Крайний Север
26 июля 2021, 23:40
Вассерман предсказал развал США на три государства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июля 2021, 09:40
"Фу, гадость какая!": "Креатив" украинских спортсменов оценили в России
22 июля 2021, 07:50
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном ходе России
22 июля 2021, 04:10
"Как в душу плюнули": Мигранты в Литве на добро ответили жестокими издевательствами
23 июля 2021, 06:45
Дата с намёком: США и Германия объявили войну России. Пока газовую
22 июля 2021, 02:20
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о начале вторжения
20 июля 2021, 06:20
Американский школьник создал то, до чего не додумались власти: Пожарам дан бой
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северному потоку-2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.