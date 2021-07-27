Президент Гаити мог стать жертвой из-за Китая. Захарова напомнила про намёки из США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что убийство президента Гаити может быть связано с его переговорами с КНР о поставках вакцины и с возможным отказом от признания Тайваня.

США могли получить определённую выгоду от смерти президента Гаити. В частности, политик мог оказаться разменной монетой в геополитической игре США и Китая. Не обошлось и без вакцин.

Так, в июне этого года постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Пекин в том, что тот использует "давление вакцинной дипломатии" на Гаити. Как отметили в МИД России, в США могли узнать о контактах Пекина и Порт-о-Пренса в вопросе поставок вакцин.

В своём телеграм-канале она уточнила, что у Гаити был наглядный пример - Доминиканская Республика. Там власти недавно разорвали отношения с Тайванем и признали КНР. В итоге им стали содействовать в поставках вакцин.

В Гаити могли пойти по примеру соседней республики, но внезапно произошло убийство лидера страны.

Судя по намёкам Захаровой, все ниточки тянутся к США. Она уточнила, что многие из подозреваемых в покушении прибыли на остров из Колумбии, которая "уже много лет также является одним из оплотов влияния Вашингтона в Латинской Америке".

"Нередко под ширмой "охранных агентств" в Штатах скрываются частные военные компании, наёмники, которых американцы используют для достижения своих целей в различных регионах мира", - также добавила представитель МИД.

Ранее в США заявили, что возможные участники заговора по убийству президента Гаити обучались по американским военным программам.