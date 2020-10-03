Президент Франции в Риге призвал Прибалтику начать диалог с Россией

«Патриоты» Латвии уверены – Макрона следует объявить персоной нон грата

Визит президента Франции в Латвию был недолгим, но насыщенным: Эммануэль Макрон встретился с президентом Эгилсом Левитсом, провёл переговоры с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, посетил Латвийскую национальную библиотеку, поучаствовал в возложении цветов к памятнику Свободы и даже успел принять участие в дискуссии на тему защиты демократии.

А главы МИД Латвии и Франции подписали соглашение о сотрудничестве в области образования и науки.

И в первый же день своего визита президент Франции заявил, как и в Литве, о том, что странам Балтии необходимо возобновить диалог с Россией, это в интересах всей Европы, потому что возникающие конфликты на постсоветском пространстве без России решить не получится.

«Темой эскалации армяно-азербайджанского конфликта занимается международная группа посредников – Минская группа – в которую входят Франция, Россия и США. Мы находимся в контакте с нашими партнёрами с первых часов на уровне глав МИД и на моём уровне. Сегодня вечером я планирую связаться с президентом Путиным и, думаю, завтра – с президентом Трампом, чтобы обсудить эту тему и предложить пути выхода из сложившейся ситуации»,

– рассказал Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам официального визита в Латвию.

Президент Франции несколько раз подчеркнул, что такие серьёзные региональные конфликты, как тот, что сейчас разгорается в Нагорном Карабахе, невозможно урегулировать без России. А для этого Европе (и странам Балтии, как членам ЕС) необходимо наладить «стратегический диалог с Россией».

«Это требует времени, но это нужно начать. Мы никогда не решим вопросы разоружения и защиты европейской территории без их обсуждения с Россией. Я объясню, почему я предлагаю такой подхо: у нас своя география и история. И у России своя история, она имеет большое значение в Европе. Мы соседи, я хочу подчеркнуть это именно здесь. При этом есть и та реальность, в которой находятся местные жители. Я выступаю в вашей стране, где русскоязычное нацменьшинство является самым большим, в том числе в Риге. Очень долго диалог с Россией обеспечивался силами НАТО, в данном случае речь идёт о трансатлантическом формате. Мы ни в коем случае не отказываемся от НАТО, но и Европа должна быть способна говорить и переосмыслять диалог с Россией»,

– убеждал Макрон.

При этом он отметил, что его предложение вызовет в Риге много вопросов и комментариев, тем не менее сделать это необходимо.

Комментарии, конечно же, последовали.

Так, латышский публицист Вадим Авва предупреждает: Макрон – не миротворец. Пока он не сделал ничего конструктивного, если оценивать не слова, а дела.

«Стоит ли воспринимать призыв Макрона в качестве пожелания к прибалтийской элите не повышать градус эскалации? Это продемонстрируют действия властей трёх стран в течение ближайшего месяца, двух. В том числе по Белоруссии. У нас нет, к сожалению, ни малейших оснований для оптимизма и веры в разрядку. Серьёзные предложения следуют напрямую. А значит, Макрону следовало бы что-то озвучить Москве. Но, видимо, нечего. События последних лет позволяют игнорировать риторику, оценивая только поступки»,

– отметил он.

А другой латышский публицист Отто Озолс негодует: как мог президент Франции предлагать подобное? И вспоминает, что в 1990 году Париж уже призывал Литву отказаться от борьбы за независимость и начать переговоры с «коммунистическим режимом». Поэтому, делает вывод Озолс, переговоры могут идти только с позиции силы. Ведь Евросоюз силён, а Россия слаба – «слаборазвитая страна, с низким уровнем науки и развития технологий, со слабой армией», искренне верит публицист.

Латышские «патриоты» уже говорят о том, что Макрон наговорил в Риге столько, что его пора объявлять персоной нон грата.

А политологи уверены: президент Франции просто использовал Ригу как площадку, откуда обратился напрямую к Москве.

Что касается латвийского президента Эгилса Левитса, то он, выступая на совместной пресс-конференции, не стал даже упоминать о необходимости диалога с Россией, как будто президент Франции ничего и не говорил. Речь Левитса была всё больше о защите демократии.