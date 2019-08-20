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Президент Франции перешел на русский, чтобы заявить, что "Россия - глубоко европейская страна"
20 августа 2019, 19:24 • 16 • Политика
Глава Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Владимиром Путиным перешел на русский язык в своем Facebook, чтобы выразить свое отношение к России. Французский лидер назвал нашу страну "глубоко европейской".
Французский президент Эмманюэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что верит в европейское будущее России.
Напомним, что переговоры глав государств прошли накануне во Франции. Отмечается, что встреча длилась почти четыре часа.
"Я убежден, что Россия глубоко европейская страна, - написал после переговоров с Путиным Макрон в своем Facebook. - Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока".
Макрон также рассказал, что обсуждал с Путиным и природные стихии, такие как лесные пожары, например. Вообще, затрагивая тему экологии, он отметил, что две страны совместно ведут работу, направленную на борьбу с изменением климата.
"Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата, - отметил Макрон. - Я рад ее решению начать ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест".
На встрече поговорили и про политику. Обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. Главное, говорит французский лидер, что стороны смотрят в одном направлении. Например, всем важно, чтобы в САР было соблюдено соглашение о прекращении огня (речь о провинции Идлиб), достигнутое на встрече в Сочи.
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