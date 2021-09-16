Президент Франции Макрон заявил об убийстве лидера террористов в Сахаре: отомстили за своих

Глава Франции Эммануэль Макрон через социальные сети сделал заявление о нейтрализации главы организации террористов "ИГ в Великой Сахаре"*.

Глава террористической организации уничтожен французскими военными. Эммануэль Макрон заявил об этом в своём Twitter.

Аднан Абу Валид аль-Сахрауи был нейтрализован французскими войсками,

– написал президент Франции.

По его словам, это крупный успех в борьбе с террористами в Северной Африке. Регион Сахель считается самым опасным из-за деятельности террористических групп и потоков нелегалов. 7 лет назад французские войска начала в Сахеле антитерористическую операцию "Бархан", сообщает РИА Новости. Но уже в 2015 году во Франции произошла серия террактов, в результате которых погибли 130 человек. Рассмотрение дела начинается только сейчас.

В заключительном твитте Макрон вспомнил о погибших в Северной Африке соотечественников и заключил, что жертвы были не напрасны.

Нация вспоминает в этот вечер о своих героях, погибших за Францию в Сахеле, о семьях погибших, о раненых. Их жертва не напрасна,

– заявил Макрон.

Он заверил, что борьба будет продолжена.

* Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.