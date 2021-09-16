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Президент Франции Макрон заявил об убийстве лидера террористов в Сахаре: отомстили за своих
16 сентября 2021, 05:05 • 33 • Политика
Глава Франции Эммануэль Макрон через социальные сети сделал заявление о нейтрализации главы организации террористов "ИГ в Великой Сахаре"*.
Глава террористической организации уничтожен французскими военными. Эммануэль Макрон заявил об этом в своём Twitter.
– написал президент Франции.
По его словам, это крупный успех в борьбе с террористами в Северной Африке. Регион Сахель считается самым опасным из-за деятельности террористических групп и потоков нелегалов. 7 лет назад французские войска начала в Сахеле антитерористическую операцию "Бархан", сообщает РИА Новости. Но уже в 2015 году во Франции произошла серия террактов, в результате которых погибли 130 человек. Рассмотрение дела начинается только сейчас.
В заключительном твитте Макрон вспомнил о погибших в Северной Африке соотечественников и заключил, что жертвы были не напрасны.
– заявил Макрон.
Он заверил, что борьба будет продолжена.
* Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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