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Президент Франции Макрон приступил к роли гонца. Россия - первый пункт

07 февраля 2022, 18:10  •  69 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник прилетает в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. До этого он провёл серию переговоров с западными лидерами, а после, исполняя роль "гонца", отправится к Владимиру Зеленскому.
На сегодня в Москве запланированы переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина. Известно, что в Москву самолёт Макрона вылетел с небольшим опозданием. А, например, журналист, депутат Госдумы Евгений Попов в личном телеграм-канале пишет, что борт уже как полчаса стоит во Внуково:
"30 минут самолёт Макрона стоит во Внуково. Макрон не выходит. Но к нему заходят и заходят".
Известно, что до визита в Москву Макрон провёл переговоры с западными партнёрами. Цель сегодняшнего визита президента Франции в Россию - не допустить эскалации конфликта и ухудшения ситуации вокруг Украины.
Добавим, предполагается, что после беседы с Владимиром Путиным президент Франции отправится на Украину, где состоятся переговоры с Владимиром Зеленским.

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