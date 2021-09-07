Президент Франции – агент ГРУ, а канцлером ФРГ будет Штирлиц. В Германии ищут виноватых

Берлин обвинил русское ГРУ во вмешательстве в предстоящие немецкие выборы. Ожидающийся провал правящей коалиции хотят по американскому образцу списать на Россию: кандидат блока ХДС/ХСС Армин Лашет провалится, дескать, потому, что этого хотят русские. Комично, что в агенты ГРУ можно таким образом записать и президента Франции Эммануэля Макрона, который принимал в понедельник в Париже конкурента Лашета в борьбе за канцлерский пост будущего социал-демократического канцлера Олафа Шольца. Истинных виновников катастрофы партии Ангелы Меркель хотят вывести из-под удара.

Европа в панике: русские снова вмешиваются в иностранные выборы, на этот раз в Германии, ведущей стране Евросоюза. Берлин бьёт тревогу, обвинив хакерскую группу Ghostwriter "из России" в кибератаках против политиков и политических партий перед назначенными на 26 сентября выборами в бундестаг и земельные парламенты ФРГ. За хакерами, сообщила на брифинге в понедельник представитель МИД Германии Андреа Зассе, стоит русская военная разведка ГРУ.

За кого они держат немцев?

У правительства ФРГ есть надёжные сведения, на основании которых можно сделать вывод о том, что за деятельностью Ghostwriter стоит российское государство, а конкретно ГРУ… Правительство ФРГ считает эти неприемлемые действия угрозой безопасности федеративной республики и демократическому процессу волеизъявления граждан, а также тяжким бременем для двусторонних отношений. Правительство ФРГ настоятельно призывает российское правительство немедленно положить конец этой неприемлемой хакерской деятельности,

– утверждала представитель внешнеполитического ведомства Германии. (Цитируем по ТАСС)

Любопытно, что подобные обвинения в прошлом никогда не подтверждались, о чём, когда правящие круги их использовали по полной программе, скупо сообщалось в СМИ. Подглядывали и подслушивали немецких политиков, включая канцлера Ангелу Меркель, американцы – масштабно и нагло, используя для этого в том числе и своё посольство в Берлине. Хотя и британцы тут тоже засветились. Скандал в СМИ был громким, но правящие круги ФРГ не были за это на янки в обиде. Гегемон как-никак. Зато в рамках гибридной войны Запада с Россией, чтобы отчитаться о своём вкладе в неё, на русских в ФРГ можно валить всё, любые домыслы и выдумки – что русские хакеры-де "атакуют" бундестаг, нападают на "критическую инфраструктуру" Германии, жонглировать названиями каких-то хакерских группировок, все из которых чудесным образом оказываются связанными с ГРУ.

Макрон тоже из ГРУ?

Организаторы нынешней провокации, однако, сами себя высекли. В то время как Берлин пугал немцев, что за них на выборах, на которых, согласно опросам, ожидается грандиозное поражение блока ХДС/ХСС и победа (с возможностью сформировать новую правящую коалицию) Социал-демократической партии (СДПГ), будут, возможно, голосовать русские, президент Франции Эммануэль Макрон принимал в Париже кандидата социал-демократов на канцлерский пост Олафа Шольца. Формально в качестве вице-канцлера и министра финансов ФРГ в нынешнем правительстве.

Однако всем прекрасно понятно, что Франция, вмешавшись тем самым, кстати, в немецкие выборы, видит в Шольце своего кандидата и фаворита, который изменит политический ландшафт Германии. Так не является ли в таком случае "агентом ГРУ" и Макрон, обсуждавший, в частности, с немецким гостем вопросы укрепления "европейского суверенитета" от США? Немецкая газета Die Welt верно подметила, что Шольц "поработал канцлером" в Париже. И это очень не нравится ХДС/ХСС, сделавшей ставку на смешного валлона Лашета, тянущего привыкших находиться у власти христианских демократов вниз.

Назревающий скандал

В Германии назревает сенсация. Социал-демократы, старейшая политическая сила страны, которой ещё недавно, казалось, грозила участь превращения в политическую партию второго ряда, вырвались с приличным отрывом в лидеры предвыборной гонки. Согласно последнему опросу, проведённому к 5 сентября институтом Insa для популярнейшей в стране газеты Bild am Sonntag, за СДПГ на выборах, которые пройдут через три недели, готовы проголосовать 25 % респондентов. За блок ХДС/ХСС – всего 20 %, что является историческим минимумом. "Зелёные" получают 16 %, вменяемые либералы старого типа из Свободной демократической партии (СвДП) – 13 %. "Альтернатива для Германии" (АдГ) – 12 %. "Левые – 7 %. По сравнению с предыдущим опросом на один процент улучшили свои показатели СДПГ, СвДП, АдГ и "Левые" и настолько же их ухудшили – ХДС/ХСС и "Зелёные", у которых откровенно слабые и не внушающие немцам доверия лидеры.

По данным опроса DeutschlandTrend, 35 % немцев предпочитают правительство, возглавляемое СДПГ, что на пять пунктов больше, чем в опросе от 20 августа. 24 % хотели бы, чтобы блок ХДС/ХДС и в дальнейшем возглавлял федеральное правительство (-6 %). Каждый восьмой (13 %, -2) выступает за коалицию, возглавляемую "Зелёными". При этом, если бы канцлера Германии выбирали прямым голосованием, за Шольца проголосовали бы 43 % избирателей. Это абсолютный отрыв от остальных претендентов. На первых теледебатах, согласно опросу института Forsa, победил Шольц – 36 %, у лидера "Зелёных" вульгарной русофобки Бербок – 30 %, у Лашета - 25 %. Комплиментарно относящийся к России лидер СвДП Кристиан Линднер не принимал в них участия, однако, по данным опроса YouGov, именно он является главным преследователем Шольца в гонке за канцлерский пост в глазах избирателей.

Будет "светофор"

В практическом плане это означает, что, если в последние дни перед выборами не случится чего-то из ряда вон выходящего, то победу на них одержит СДПГ, которая к концу года после сложных переговоров сформирует "коалицию светофор" (имеются в виду цвета партийных флагов её участников), взяв в неё впервые в истории ФРГ две партии – СвДП и "Зелёных". Шольц не исключал, что может предложить войти в правительство и полурукопожатным "Левым", хорошо относящимся к России, но даже без них у него должно получиться. А блок ХДС/ХСС станет – вместо демонизированной глобалистами АдГ, которую за принципиальность и защиту интересов Германии как страны немцев никто ни в какую коалицию не возьмёт – лидером оппозиции. Меркель, относящаяся к типу политиков "после меня хоть потоп", ещё и будет подсмеиваться над происходящим, исполняя пару месяцев после выборов обязанности федерального канцлера.

Согласитесь, что для блока ХДС/ХСС это будет катастрофа, которую он может вообще не пережить.

Почему проиграет ХДС/ХСС?

Лашет и блок ХДС/ХСС обречены не только потому, что у лидера христианских демократов нет харизмы, что он попал на камеру, когда дико ржал в середине июля, посещая один из самых пострадавших от наводнения немецких городков. А потому, что за последние почти 20 лет эта политическая сила, за которую раньше голосовали представители большинства, утратила своё лицо, открывшись "современным ценностям". То есть в погоне за дополнительным числом голосов она стала играть на поле, где лучше играют другие. Этот оппортунизм помог Меркель, в обслугу которой превратилась партия, четыре раза занимать канцлерский пост. Но с её уходом эта машина по её избранию канцлером, которую покинули настоящие консерваторы, перейдя в АдГ, и многие богатые немцы, которые на этих выборах проголосуют за СвДП, утратила свой смысл.

Для Лашета меркелевские приёмы не годятся. Он не сможет оживить поражённую бюрократизмом некогда консервативную и "христианскую", а теперь безликую, всеядную партию, лидером "консервативного крыла" которой является открытый гомосексуалист Йенс Шпан, министр здравоохранения в правительстве Меркель. Ему никуда не деться от негативного наследия уходящего канцлера, "пригласившей" в Германию миллионы псевдобеженцев, в основном из мусульманских стран, так что мусульмане составляют теперь, по официальным данным, примерно 7 % населения страны, а люди с мигрантскими корнями – около 22 миллионов человек (из 83 миллионов жителей). Это привело к резкому росту преступности, терроризма, который пытается скрыть официальная статистика, вопиющему социальному иждивенчеству мигрантов за счёт коренного населения, расколу общества и грозит стране страшными бедами в будущем, что так хорошо понимают и чего стремятся предотвратить в АдГ.

Лашет игнорирует эту реальность, используя – как низко он пал – в предвыборной кампании говорящего на карикатурном немецком мэра Киева экс-боксёра Виталия Кличко (тот выступал в его присутствии на митинге в Ганновере, говоря банальности и в основном об Украине). Он также пытается подольститься к электорату "Зелёных", включив в число избранной команды своих советников баллотирующегося от ХДС в бундестаг чернокожего танзанийца Джо Кьяло, который является пропагандистом африканской музыки в Германии и будет консультировать валлона Лашета по вопросам культуры.

Всем ясно, чем это кончится. Поэтому в Берлине уже подыскивают виновных в неизбежном провале. Ну а поскольку главный злодей на Западе это ГРУ, то на него этот провал, видимо, и повесят.

Крах кандидата на пост канцлера от ХДС/ХСС настолько прочитывается, что сама Меркель, опытнейший политик, прекрасно видящий, что грядёт, не спешит ему помогать.

На заключительном этапе предвыборной кампании в Германии избиратели смотрят не на программы партий, а на их лидеров. А руководство христианских демократов продолжает повторять: голосуйте за нашу партию, как обычно, имея в виду – несмотря на Лашета.

У социал-демократов всё иначе: им удалось представить чёткого, делового, спокойного, эффективного Шольца, имеющего ценный опыт работы в правительстве и руководства одним из крупнейших городов Германии – Гамбургом, как истинного преемника всего хорошего из того, что было при Меркель. Поэтому он тянет партию вверх, а не вниз.

Что с того

За кого должна "болеть" в этом немецком политическом футболе Россия? Какая комбинация для нас более выгодна?

Ответ однозначный: для России выгоден "светофор", в котором две вменяемые и выступающие за развитие отношений с Россией партии – СДПГ и СвДП – будут сдерживать и гасить проамериканских и русофобских "Зелёных". Именно социал-демократы в лице, прежде всего, Вилли Брандта и Герхарда Шрёдера выступали за налаживание самых тесных отношений с Россией, полностью признали итоги Второй мировой войны и ответственность Германии за её развязывание, выступали за эмансипацию Европы от контроля со стороны США на пути сотрудничества с Францией, даже находили мужество не поддерживать, критиковать американские авантюры.

В партии же Лашета ХДС (и в меньшей степени ХСС Зёдера) имеется сильное проамериканское крыло, которое после ухода русскоговорящей, хорошо понимавшей Россию и защитившей "Северный поток – 2" Меркель активизируется. Если вдруг чудом ХДС/ХСС выйдет на первое место, то неизбежное приглашение "Зелёных" в правящую коалицию усугубит положение. Короче, "болеем" за Шольца.

Ну а перед ГРУ – снимаем шляпу как перед ответственным за образ всемогущей России.