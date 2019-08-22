Президент Финляндии перед Путиным выразил свои эмоции на русском

Финский лидер Саули Ниинистё по-русски приветствовал президента РФ Владимира Путина. В начале переговоров он пожал руку коллеге и произнёс, что рад вновь увидеться, передает ТАСС.

"Я рад новой встрече", - сказал он, выразив надежду, что визит Путина будет успешным.

Отметим, что в ходе последовавшей пресс-конференции президент Финляндии добавил, что отношения Хельсинки и Москвы идут по пути улучшения.

В свою очередь, Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Европейским союзом, а также рассчитывает на конструктивный настрой нового европейского руководства. Он в том числе поблагодарил Хельсинки за прагматичный подход в процессе реализации "Северного потока - 2".

Отметим, что в ходе предыдущего визита Путина в другую европейскую страну - Францию глава Пятой республики Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером цитировал Достоевского.

Он привёл слова из романа Фёдора Достоевского "Подросток". Цитата была произнесена в разговоре о роли России в Европе и об отличии русского человека от европейца.

"Она в том, что он был более русским, когда он был более европейцем", - произнёс Макрон.