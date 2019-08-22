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Президент Финляндии перед Путиным выразил свои эмоции на русском
22 августа 2019, 00:39 • 74 • В мире
Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале переговоров поприветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке. Он сообщил, что рад встрече с коллегой.
Финский лидер Саули Ниинистё по-русски приветствовал президента РФ Владимира Путина. В начале переговоров он пожал руку коллеге и произнёс, что рад вновь увидеться, передает ТАСС.
"Я рад новой встрече", - сказал он, выразив надежду, что визит Путина будет успешным.
Отметим, что в ходе последовавшей пресс-конференции президент Финляндии добавил, что отношения Хельсинки и Москвы идут по пути улучшения.
В свою очередь, Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Европейским союзом, а также рассчитывает на конструктивный настрой нового европейского руководства. Он в том числе поблагодарил Хельсинки за прагматичный подход в процессе реализации "Северного потока - 2".
Отметим, что в ходе предыдущего визита Путина в другую европейскую страну - Францию глава Пятой республики Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером цитировал Достоевского.
Он привёл слова из романа Фёдора Достоевского "Подросток". Цитата была произнесена в разговоре о роли России в Европе и об отличии русского человека от европейца.
"Она в том, что он был более русским, когда он был более европейцем", - произнёс Макрон.
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