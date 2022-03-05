Президент Финляндии обсудил с Байденом вопрос вступления в НАТО

Активизация сотрудничества в сфере обороны стала темой беседы президента Финляндии Саули Ниинисте и американского лидера Джо Байдена в Белом доме 4 марта, сообщает Reuters.

Президент Ниинисте отметил, что готов обсуждать вступление Финляндии в НАТО. По его мнению, страна соответствует основным критериям членства в этом военном блоке.

В интервью Fox News лидер Финляндии заявил, что большинство жителей его страны впервые выступили за включение в состав Североатлантического альянса. Аналогичная ситуация, по словам политика, наблюдается и в соседней Швеции.