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Президент Финляндии о диалоге с Россией: "Казак берет всё, что плохо лежит"
05 декабря 2021, 10:55 • 141 • Политика
Президент Финляндии Саули Ниинисте указал, что в диалоге с Россией Запад должен проявлять твердость. "Казак берет всё, что плохо лежит", - пояснил он.
Выстраивая диалог с Россией, Западу не стоит игнорировать интересы Москвы. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.
"С русскими главное - не вести в их отношении подрывную деятельность и не игнорировать их", - цитирует его издание The Sunday Times.
В качестве примера Ниинисте привел в пример опыт экс-мэра Турку Юхани Леппя. В 90-х годах прошлого века финский политик неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Став президентом России, Путин сохранил теплые отношения с Леппя.
Президент Финляндии также напомнил про поговорку "казак берет все, что плохо лежит". Дело в том, что также необходимо твердо отстаивать свою позицию.
Как ранее заявил телеканалу "360" глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, решение США организовать учения с участием бомбардировщиков с отработкой нанесения ядерного удара по территории России можно назвать провокацией, которую нельзя оставлять без внимания. Подобные действия только накаляют диалог между Вашингтоном и Москвой.
"Нельзя в ходе тренировочных полётов или военных учений прямо заявлять об отработке подобных манёвров, потому что это опасно с точки зрения ядерных арсеналов наших государств", - указал эксперт.
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