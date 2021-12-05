Президент Финляндии о диалоге с Россией: "Казак берет всё, что плохо лежит"

Президент Финляндии Саули Ниинисте указал, что в диалоге с Россией Запад должен проявлять твердость. "Казак берет всё, что плохо лежит", - пояснил он.

Выстраивая диалог с Россией, Западу не стоит игнорировать интересы Москвы. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

"С русскими главное - не вести в их отношении подрывную деятельность и не игнорировать их", - цитирует его издание The Sunday Times.

В качестве примера Ниинисте привел в пример опыт экс-мэра Турку Юхани Леппя. В 90-х годах прошлого века финский политик неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Став президентом России, Путин сохранил теплые отношения с Леппя.

Президент Финляндии также напомнил про поговорку "казак берет все, что плохо лежит". Дело в том, что также необходимо твердо отстаивать свою позицию.

Как ранее заявил телеканалу "360" глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, решение США организовать учения с участием бомбардировщиков с отработкой нанесения ядерного удара по территории России можно назвать провокацией, которую нельзя оставлять без внимания. Подобные действия только накаляют диалог между Вашингтоном и Москвой.

"Нельзя в ходе тренировочных полётов или военных учений прямо заявлять об отработке подобных манёвров, потому что это опасно с точки зрения ядерных арсеналов наших государств", - указал эксперт.