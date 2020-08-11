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Президент Филиппин вызвался на эксперимент с русской вакциной: "Я буду первым"

11 августа 2020, 08:00  •  36 • В мире
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым в своей стране испытать российскую вакцину против коронавируса. Он подчеркнул, что полностью доверяет российским научным исследованиям.
На Филиппинах уже готовы опробовать российскую вакцину против коронавируса. Об этом, в частности, в своём телеобращении к народу заявил лидер страны Родриго Дутерте. Он отметил, что доверяет исследованиям российских учёных. И показать это он хотел бы, опробовав вакцину от COVID-19 на себе.
Дутерте заявил, что готов, как только вакцина появится у них к стране, стать первым привитым от коронавируса.
"Когда она прибудет, я предоставлю общественности доказательство моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию", - сказал он.
По словам филиппинского лидера, его вполне устраивает такой эксперимент.
При этом президент указал, что если вакцина подойдёт ему, то прививку можно будет сделать всем остальным. Он также попросил министра здравоохранения Франсиско Дуке скоординировать с правительством РФ возможную передачу Филиппинам технологии производства вакцины, передаёт ТАСС.

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