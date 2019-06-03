Президент Филиппин признался, что стал презирать красивых мужчин

Известный своими яркими высказываниями, президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал, что когда-то чувствовал себя гомосексуалистом. По его словам, он "был немного геем, когда был женат на Элизабет Циммерман".

Свое заявление 74-летний Дутерте высказал в знак оправдания перед политическим оппонентом - сенатором Антонио Трильянесу, которому он приписал нетрадиционную сексуальную ориентацию, передает CNN.

По словам филиппинского лидера, он "излечился" благодаря "прекрасным женщинам". В частности, он подчеркнул, что вновь стал мужчиной, когда встретил нынешнюю подругу Ханилет Аванченью.