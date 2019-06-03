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Президент Филиппин признался, что стал презирать красивых мужчин

03 июня 2019, 19:24  •  55 • В мире
74-летний президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал, как "вылечился" от гомосексуализма. По его словам, в браке с бывшей женой он чувствовал себя представителем нетрадиционной ориентации. Однако его воззрения поменялись после того, как он встретил нынешнюю подругу Ханилет Аванченью. "Я стал презирать красивых мужчин. Теперь я предпочитаю прекрасных женщин", - заявил он.
Известный своими яркими высказываниями, президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал, что когда-то чувствовал себя гомосексуалистом. По его словам, он "был немного геем, когда был женат на Элизабет Циммерман".
Свое заявление 74-летний Дутерте высказал в знак оправдания перед политическим оппонентом - сенатором Антонио Трильянесу, которому он приписал нетрадиционную сексуальную ориентацию, передает CNN.
По словам филиппинского лидера, он "излечился" благодаря "прекрасным женщинам". В частности, он подчеркнул, что вновь стал мужчиной, когда встретил нынешнюю подругу Ханилет Аванченью.
"Я стал презирать красивых мужчин. Теперь я предпочитаю прекрасных женщин", - подчеркнул политик.

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