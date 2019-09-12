Президент Филиппин посетит Россию в октябре

Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин младший заявил, что президент страны Родриго Дутерте посетит Россию в октябре. Об этом 12 сентября сообщает «РИА Новости».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что приезд Дутерте возможно произойдет во время Валдайского форума. Известно, что мероприятие произойдет в октябре, но точные даты пока не сообщаются.

«Сейчас прорабатываются возможные кандидатуры на участие в Валдайском форуме, и в числе них прорабатывается возможность приезда и руководителя Филиппин», — отметил он.

8 июня посол Филиппин в РФ Карлос Соррето на полях Петербургского международного экономического форума сообщил о планах провести встречу глав двух государств, но не назвал дату.