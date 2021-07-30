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Президент Филиппин перешёл грань разумного в кампании вакцинации: "Пусть помирают!"

30 июля 2021, 05:35  •  249 • В мире
Президент Филиппин Родриго Дутерте ввёл чрезвычайно жёсткие ковидные ограничения. Он буквально перешёл грань разумного в кампании вакцинации. "Пусть помирают!" – публично заявил он.
По филиппинскому телевидению транслировалось выступление Дутерте. Президент заявил, что антипрививочников посадят под домашний арест. Цель запрета покидать дома заключается в том, чтобы не допустить их заражения крайне вирулентным (заразным) штаммом "дельта".
Дутерте отметил, что на Филиппинах нет закона, по которому можно было бы официально обязать людей сидеть дома. При этом он как президент готов столкнуться с судебными исками ради того, чтобы удержать людей, которые "распространяют вирусы налево и направо", от хождения по улицам, пишет Associated Press.
"Без прививки не смейте выходить на улицу. Разносчиков вируса верну обратно домой, и пусть там помирают! Мне всё равно", - произнёс филиппинский лидер.
Однако на Филиппинах главная проблема не отказ людей вакцинироваться, а банальная нехватка препаратов. Полностью привиты около семи миллионов граждан, свыше 11 миллионов получили первую дозу. Всего же в стране проживает более 108 миллиона человек.
Ранее главный врач московской городской клинической больницы №40 Денис Проценко объяснил, что первая прививка - это не "броня" от COVID-19. Он назвал срок, который нужен для формирования иммунитета после инъекции. "Нужно следовать логике", - напомнил доктор.

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