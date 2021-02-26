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Президент Эстонии: Все должны говорить по-эстонски

26 февраля 2021, 02:00  •  27 • В мире
«У каждого осевшего здесь есть обязанность отправить своего ребёнка в школу с эстонским языком обучения»
24 февраля в Эстонии отметили 103-ю годовщину независимости – в этот день в 1918 году в Таллинне был опубликован «Манифест всех народов Эстонии», провозгласивший независимую Эстонскую Республику. По традиции в этот день президент обращается к народу Эстонии с торжественной речью. И хотя в этом году все торжественные мероприятия по случаю праздника были отменены, президент Керсти Кальюлайд выступила с речью. А в праздничном обращении не смогла обойтись без напоминания – пора всем гражданам Эстонии перейти на эстонский язык.
«Я отдаю себе отчёт в том, что понять это вам трудно, но это так – нам, эстонцам, нужна твёрдая уверенность, что со всеми ходившими здесь в школу мы можем говорить по-эстонски. Мы должны быть уверены, что у каждого осевшего здесь, независимо от того, приехал ли он давно или недавно, есть возможность и даже обязанность отправить своего ребёнка в школу с эстонским языком обучения»,
– заявила Кальюлайд, обращаясь к тем гражданам страны, которые пока не могут порадовать президента своим эстонским.
По словам главы государства, каждый эстонец стремится приобщить всех детей к эстонскому языку и культуре «в такой степени, чтобы выросшие дети стали нашими достойными спутниками, любящими или, по крайней мере, понимающими и Эстонию, и эстонцев».
Однако не все в Эстонии согласны со своим президентом.
По мнению евродепутата Яны Тоом (Центристская партия), речь Керсти Кальюлайд является некорректной и даже противоречит Конституции Эстонии. Ведь если исходить из того, что каждый гражданин Эстонии обязан отдать своего ребёнка в школу с эстонским языком обучения, то ни о какой свободе личности в стране говорить не приходится.
«Если так, то это не свобода выбора моего ребёнка. Это свобода хозяина устанавливать законы в государстве, где такой же, как я, имеет свободу платить налоги. Я не хочу начинать здесь эти старые дебаты о русской школе. Но глава государства должна понять – это покровительственное отношение. Это лишь кажется, что в обществе есть какой-то консенсус в отношении отмены русскоязычного образования. Такого консенсуса нет и не будет. Да, очень многие этого не понимают. Время ничего здесь не решит»,
– уверена Яна Тоом.
Тем не менее, новый премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена – она знает, как заставить всех детей страны говорить на эстонском: перевести все детские сады на эстонский язык и выхода у русских детей просто не останется.
Соб. корр. ФСК
На фото. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Фонд Стратегической Культуры

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