Президент Эстонии впала в "транс" во время исполнения гимна

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время исполнения национального гимна впала в странное состояние, похожее на транс. В Сеть попало видео поющей Кальюлайд: пользователи признались, что выглядит она пугающе.

Исполняющая национальный гимн президент Эстонии Керсти Кальюлайд слегка напугала пользователей соцсетей. Политолог Армен Гаспарян поместил видеозапись, на которой эстонский лидер, сжимая в руках национальный флаг, распевает гимн вместе с толпой. При этом мимика её лица довольно своеобразна.

"Собственно, мимика всё объясняет", - иронизирует Гаспарян. А авторы телеграм-канала "Выпускайте Кракена!" считают, что всё происходящее в кадре напоминает съёмку из штаба какой-то секты. "Крипово", - признаются они.

Ранее, напомним, президент Кальюлайд рассказала на форуме "Крымская платформа" о своём посещении контрольно-пропускного пункта "Чонгар", где будто было множество людей, которые пытались попасть к своим родным в "оккупированный" Крым. При этом путь туда был преграждён минами.

По её словам, в какой-то момент трёхлетний ребёнок стал убегать от родителей и побежал по заминированному полю. Однако глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай указал на обстоятельства, которые заставляют усомниться в правдивости слов эстонского лидера.