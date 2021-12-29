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Президент Эстонии внезапно вступился за русские школы

29 декабря 2021, 14:50  •  83 • Политика
Президент Эстонии Алар Карис неожиданно заступился за русский язык и сказал, что некоторые школы на русском языке должны продолжить работу.
После того как образовательные учреждения в Эстонии переведут на единый государственный язык обучения, некоторые школы смогут продолжить работу на русском языке, сказал глава государства.
Ведь у нас можно учиться на английском и французском. Русский язык в этом смысле не исключение,
- заметил президент в интервью телеканалу ETV+.
Карис уточнил, что необходимо продумать подготовку учителей: этот вопрос касается не только русскоязычных школ, но и учителей любых школ.
Стоит заметить, что высказывание президента Эстонии достаточно неожиданное, так как в стране всячески притесняют русский язык. Более того, Эстония уже строит стену на границе с Россией под предлогом защиты от "гибридных атак" на страны ЕС и НАТО.

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