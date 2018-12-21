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Президент Эстонии припугнула толпами беженцев из России

21 декабря 2018, 11:24  •  144 • Политика
Эстонский лидер Керсти Кальюлайд, объясняя жителям пользу поддержанного ООН Марракешского договора по миграции, припугнула население толпами беженцев из России. Страну захлестнет потоком мигрантов в случае аварии на ЛАЭС, уточнила она.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила объяснить населению, почему Таллин поддерживает так называемый Марракешский договор о миграции — глобальный пакт, который накануне был поддержан ООН.
В интервью каналу ERR политик напомнила, что сейчас эстонцы, как граждане входящей в ЕС страны, могут свободно перемещаться по Европе, а также зачастую работают за пределами Евросоюза. Однако, по ее мнению, страна может столкнуться с неким кризисом — например, вследствие аварии на Ленинградской атомной станции в соседней России.
Если что-то произойдет со станцией в Сосновом Бору, на границе Эстонии выстроятся толпы людей со страшными ранениями, в том числе женщины и дети. И тогда Марракешский договор позволит обратиться к фонды ООН за помощью, аргументировала Кальюлайд.
Напомним, в разработке Марракешского соглашения участвовали все страны ООН. Для формулирования основных положений потребовалось более шести месяцев. В том виде, в котором договор был в итоге поддержан, он не создает юридических обязательств, однако открывает возможности для глобального сотрудничества в сферах разрешения миграционных кризисов.
Против договора проголосовали только пять стран — Венгрия, Израиль, Польша, США и Чехия. Еще 12 государств воздержались. Эстония высказалась в поддержку документа — в отличие от воздержавшейся Латвии.
В то время, когда 19 декабря в Нью-Йорке шло голосование по договору, в Таллине проходила акция протеста против участия в соглашении. Жители Эстонии требовали от правительства решать прежде всего их собственные проблемы, не заботясь о мигрантах. Акцию организовало движение "Умная и здоровая Эстония".
Россия выступила за принятие Марракешского договора. Советник постпреда РФ при ООН Роман Кашаев в ходе обсуждения документа отметил, что странам ООН еще предстоит выработать механизмы оказания помощи с учетом своих национальных интересов. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин два месяца назад утвердил новую миграционную концепцию страны. В ней говорится, что Россия сохраняет открытость для иностранцев, которые ищут для себя более благоприятные культурные, социальные и экономические условия.
В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что договор является несбалансированным и необъективным. Венгерское правительство, подчеркнул он, не устраивает тот факт, что ООН признает право на миграцию фундаментальным правом человека и поощряет таким образом миграционные потоки.
А в США настаивали на своем "суверенном праве" решать, кого пускать в страну, а кого не пускать, уточняет ТАСС.

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