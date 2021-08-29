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Президент Эстонии потребовала у ЕС денег на "сдерживание" России

29 августа 2021, 17:15  •  111 • Политика
Эстония и другие страны Балтии до сих пор не имеют собственной системы ПВО, которая могла бы "сдерживать" Россию, - с таким заявлением выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она предложила Евросоюзу профинансировать создание такой системы, напомнив, что Прибалтийские страны и без того несут большие расходы на оборону.
Глава Эстонии Керсти Кальюлайд в беседе с корреспондентами издания Diplomaatia заявила, что Евросоюз обращает недостаточно внимания на оборонные потребности стран Балтии. Она отметила, что у Эстонии и её соседей до сих пор нет своей системы ПВО, которая могла бы "сдерживать" Россию.
По словам Кальюлайд, Эстония наравне с другими странами Евросоюза постоянно обсуждает необходимость развития оборонного потенциала всех стран - членов ЕС, но сама при этом остаётся без защиты, хотя ежегодно расходует на оборону более 2% своего скромного ВВП.
Она считает, что после пяти лет переговоров пора уже задуматься, как создать механизм, который поможет распределять оборонные расходы. В рамках этого механизма, отметила эстонский лидер, создание системы ПВО для Балтийских стран можно было бы профинансировать, например, из Фонда сплочения.
Напомним, Россия не раз заявляла в последние годы о том, что никому в Европе не собирается угрожать. Но при этом наша страна вынуждена будет реагировать на провокации НАТО, ведь этот военный альянс постоянно активизирует свои действия у наших границ.

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